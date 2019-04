Aguirre acusa a Ahora Madrid de "filibusterismo parlamentario" al no admitir moción de reprobación a Mayer

El PP anunció el pasado martes que presentaría una moción de urgencia de cara al pleno extraordinario que se celebraría esa misma semana sobre el convenio con el Consorcio Regional de Transportes.

La moción no pudo presentarse hasta que no se convocara el pleno, algo que se hizo ayer miércoles a las 14.45 horas, cuando la ventanilla de registro ya estaba cerrada. Los populares han registrado la moción este mismo jueves a las 9 horas. "No cabe en este pleno abordar la propuesta como se plantea.

En la comunicación enviada se manifestaba el fundamento legal pero añado que por orden, por la lógica de estos plenos, es una sesión absolutamente extraordinaria y urgente y no tiene más cometido que el que vamos a desarrollar", ha expuesto la alcaldesa, Manuela Carmena, desde la presidencia del pleno.

Aguirre, por su parte, ha contestado que el Gobierno les dice que "no puede haber mociones de urgencia en un pleno extraordinario pero la hubo porque se aprobó en junta de portavoces". No es el mismo escenario en este caso ya que en esta ocasión "el gobierno no quiso convocar junta de portavoces".

No se convocó porque PP, PSOE y C's habían pedido el cese de Mayer, según Aguirre, que ha tildado lo sucedido como un ejemplo de "filibusterismo parlamentario". También ha criticado que Ahora Madrid "da participación a todo el mundo menos a los concejales de la oposición", que son "los representantes de la mayoría de los ciudadanos".