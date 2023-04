Activistas de Stop Desahucios interrumpen el acto de Raquel Sánchez: "La vivienda es un derecho, no un privilegio"

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha participado en la mañana de este viernes en un encuentro organizado por Fórum Europa en el Hotel Palace de Barcelona, que miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han interrumpido en señal de protesta para criticar que la nueva Ley de Vivienda no limite las subidas de alquileres. En las imágenes que acompañan esta noticia es posible ver ese momento.

Los miembros de la PAH se han desplazado hasta allí con la intención de entregar una carta a Sánchez. A pesar de no ser recibidos, han leído la misiva en voz alta con un megáfono y han gritado "la vivienda es un derecho, no un privilegio". Han lamentado que la nueva norma "no limita las subidas de alquileres ni los desahucios" y que deja, en sus palabras, muchos temas por resolver.

Entre las críticas que han realizado se encuentra la de que no prohíba los desahucios sin alternativa habitacional y que no contenga medidas para las hipotecas. Han reclamado, además, "vivienda ahora", ya que aseguran que, en sus palabras, no pueden esperar 20 años para un parque público.

"No provocaremos un desplome"

Sánchez ha expresado en este encuentro que la Ley de Vivienda aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados no conllevará una reducción importante del precio de los alquileres: "Es evidente que no provocaremos un desplome, una caída estrepitosa de los precios del alquiler", ha dicho. En el acto ha sido presentada por el líder del PSC, Salvador Illa, y también han asistido el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y el candidato del PSC para a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni. Además de ellos, han estado presentes el expresidente de la Generalitat José Montilla; el exalcalde de Barcelona Joan Clos; el presidente de Aena, Maurici Lucena, y el presidente de Renfe, Raül Blanco, entre otros.

Raquel Sánchez ha explicado que la nueva norma fija un tope en los alquileres de áreas tensionadas "donde se produzca una distorsión que no permita acceder a una vivienda a un precio justo", pues en sus palabras, la intención es no retraer la oferta de vivienda, sino decir a los grandes tenedores que el precio del alquiler debe presentar condiciones razonables.

De esta manera, ha defendido que es "una buena ley" pues protege a los propietarios y da incentivos a los particulares para que les salga a cuenta poner sus viviendas en alquiler. "A una persona que se pueda plantear un incremento de la renta de 200 euros o 150 euros, le sale más a cuenta congelar el precio o bajarlo por lo que gana con los incentivos fiscales en la declaración de la renta", ha explicado. Además, Sánchez ha asegurado que "no es una ley que ampare las ocupaciones" a la vez que ha pedido no generar "miedo ni alarma social".