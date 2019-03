Abuchean al Príncipe en la universidad: "Borbones a los tiburones"

Una treintena de personas han recibido este jueves a Su Alteza Real el Príncipe Felipe a su llegada a un acto en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) con una bandera de la II República, abucheos y al grito de "los Borbones a los tiburones", a lo que él ha respondido con un saludo y una sonrisa.

"Queremos un 'pisito' como el del 'Principito'", "Unos en Palacio y otros sin espacio" o "mucho coche y muy poca vergüenza" son algunas de las consignas que se han escuchado frente a la Escuela Politécnica Superior de la UAM en el momento en el que el Príncipe se bajaba del coche para ser recibido por el ministro de Educación, Angel Gabilondo.

El ministro tampoco se ha librado de las consignas de los manifestantes, que portaban una pancarta en la que se podía leer "La educación no es mercancía. No a la UE2015, no más hipocresía". "Fuera las empresas de la universidad", "Gabilondo no te quieres enterar, no somos mercancía" o "esta crisis no la pagamos" son algunos de los lemas que le han dirigido.

Asimismo, tanto el ministro de Educación como el Príncipe Felipe han sido insultados al grito de "criminales" y "delincuentes" mientras se dirigían del coche al interior de la Escuela Politécnica de la UAM para participar en la ceremonia de clausura del 'Encuentro Internacional de la Red Talloires. Construyendo una universidad comprometida más allá de la torre de marfil'.

En esta ocasión el Príncipe se ha limitado a sonreir y saludar a los manifestantes como respuesta a su abucheos y consignas. No fue así hace dos semanas cuando, a la salida de la entrega de los Premios Príncipe de Viana en Pamplona y tras escuchar un grito de '¡viva la República!', decidió acercarse a conversar con una joven que defendía la celebración de un referéndum para que los españoles decidan si prefieren mantener la monarquía o quieren una república.

Según aseguró ella misma días mas tarde, durante esa conversación el Príncipe le explicó que a él no le correspondía realizar esa convocatoria y aunque, según la chica, "no terminó" de contestar a la pregunta que ella le había realizado, si fue, a su parecer, "correcto y educado".