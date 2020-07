El abogado de Urdangarin acusa al juez de vulnerar su derecho a defensa

El abogado de Iñaki Urdangarin ha acusado en un escrito al juez del caso Palma Arena de vulnerar su derecho a la defensa con los "juicios de valor" que emitió en un auto en el que mantuvo, entre otras cosas, que el duque "siempre estuvo detrás del entramado societario" investigado por supuesta malversación.

A juicio del letrado del duque de Palma, Mario Pascual Vives, el juez José Castro emitió "de manera precipitada un pre-juicio" contra su defendido en este auto con afirmaciones que le produjeron una "clara indefensión", algo que el juez niega en una resolución en contestación a su escrito.

El abogado pedía en un escrito fechado el pasado martes una serie de aclaraciones sobre un auto del juez del día 13 en el que afirmaba que declaraciones de imputados situaban a Urdangarin como "rector" del grupo de empresas ligadas al Instituto Nóos y añadía que "no acaba de convencer" su explicación de que su labor se limitaba a asuntos deportivos.

Según el abogado, Castro hace una serie de "aseveraciones" y "juicios de valor" en el auto que suponen "una vulneración de los derechos de defensa y tutela judicial efectiva" de Urdangarin.

"Todo conduce a pensar", afirma Pascual Vives, que el juez "emite de manera precipitada un pre-juicio" al recoger en la resolución "afirmaciones y aseveraciones con rango de especial rotundidad", y cita a continuación una serie de ellas.

En concreto, menciona la afirmación de Castro de que "existen sobrados indicios" de que Urdangarin no se desvinculó de las actividades relacionadas con el Instituto Nóos tras dejar su presidencia en 2006 por recomendación de la Casa Real. También cita que el instructor cuestione el testimonio de Urdangarin a raíz de "innumerables testigos" que ante la policía declararon que "siempre estuvo detrás de todo el entramado societario", algo que según el juez también afirmaron en sede judicial varios imputados y que, en su opinión, "viene avalado por la numerosa documentación intervenida".

Para el abogado de Urdangarin, con estas aseveraciones Castro "vulnera el derecho a la defensa" del duque de Palma, ya que no especifica a qué testigos, imputados y documentos se refiere. Pascual Vives destaca que el juez haya hecho estas afirmaciones en la actual "incipiente fase de instrucción" e insiste en que producen una "clara indefensión" y tienen la "clara finalidad de desvirtuar" lo dicho por Urdangarin en su declaración judicial los días 25 y 26 de febrero.

Por ello, el letrado pide al juez en el escrito, fechado el pasado martes, que identifique a los testigos, imputados y documentos a los que se refiere en el auto.

El juez contestó un día después a esta petición, en un auto en el que desestima su pretensión pero señala que en el auto se refería a las declaraciones de los imputados Miguel Zorío y José Luis Ballester, así como a la de Urdangarin, y también a la documentación relativa a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, de cuyo consejo asesor fue presidente el duque tras dejar Nóos.

El juez también afirma que "no existe dato alguno que no esté incorporado a la causa y que no esté a disposición" del abogado, por lo que responde que "ninguna indefensión se le ha causado".