Hacienda dice que el error con la Infanta se debe a un DNI que coincide con el suyo

El ministerio de Hacienda ha hecho público un comunicado en el que asegura que "el error en la imputación de transmisiones de inmuebles a la Infanta Cristina es consecuencia de que la información recibida por la Agencia Tributaria figura atribuida a un DNI que coincide con el suyo".

Asimismo, explica que la Agencia no comprobó ni verificó los datos que remitió al Juez porque no podía hacerlo al tratarse de una solicitud de información. Además, subraya que "la información corresponde a ejercicios prescritos respecto de los cuales no existe posibilidad legal de hacer ningún tipo de comprobación en vía administrativa".

Hacienda va a iniciar un proceso de revisión de algunas fuentes de información

Hacienda afirma que la Agencia Tributaria tiene el máximo interés en que errores como este no vuelvan a producirse por lo que, a estos efectos, va a iniciar un proceso de revisión de algunas fuentes de información.

En todo caso, resalta que la información que se utiliza para la asistencia a los contribuyentes (por ejemplo, borradores de Renta) tiene el máximo nivel de calidad puesto que es objeto de sucesivos contrastes y depuraciones.

El ministerio que dirige Cristóbal Montoro explica que los datos que la Agencia Tributaria remitió al Juez Castro son los que figuran en sus bases de datos, que son proporcionados por terceros, y se enviaron en respuesta a la petición recibida el 31 de mayo.

Añade que estas peticiones de información de Juzgados y Tribunales son habituales y la Agencia Tributaria tiene obligación de cumplimentarlas en virtud del deber de colaboración establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siendo su objeto poner a disposición de la Justicia los datos que le constan para su ulterior comprobación y valoración.

Insiste que en respuesta a estas peticiones se remite un volumen de información ingente que, en ocasiones, afecta a miles de datos, a varios años y que es solicitada para ser remitida en plazos muy breves.

Para dar idea del volumen de información que maneja la Agencia Tributaria, recuerda que "anualmente se reciben y procesan más de mil millones de datos que hay que imputar a los contribuyentes".

Por último, dice que la Agencia Tributaria sigue prestando al Juez el auxilio judicial para el que tiene designados a dos funcionarios, y en él se podrán clarificar todos los extremos que el Juez considere necesario aclarar, además de que en fechas próximas remitirá los informes solicitados y aún pendientes de remisión.

El abogado de la Infanta Cristina, Miquel Roca Junyent, ya aseguró que Hacienda se había equivocado. "Si hay errores, hay errores".

Hacienda admitió no haber validado los datos sobre la venta de las 13 fincas en Alicante, Almagro (Ciudad Real), Arenys de Mar (Barcelona) y Pilar de la Horadada (Alicante) que supuestamente la Infanta Cristina vendió por 1.435.603 euros entre 2005 y 2006, poco después de sustanciarse la compra por 5,8 millones de euros de su domicilio en el barrio barcelonés de Pedralbes.

Por su parte, la Fiscalía también anunció que estudiará el informe sobre las propiedades de la Infanta, y un portavoz de la casa del Rey lo ha atribuido a un error.

Registradores dicen que las fincas no han estado nunca a su nombre

El Colegio de Registradores de España ha asegurado en un comunicado que las fincas que se atribuyen a la Infanta Cristina ni están, ni han estado nunca registradas a su nombre y que sólo figura como titular de su residencia en Barcelona.

"Consultados los registros de la propiedad en los que se encuentran inscritas las propiedades que se han atribuido a la Infanta Cristina, el Colegio de Registradores informa que la Infanta solo figura como titular registral de su residencia en Barcelona".

Además, añade que "las fincas cuya titularidad se le han atribuido, ni figuran inscritas, ni lo han estado nunca a su favor".