El abogado de los afectados: "Ruiz Mateos no puede hacer uso torcitero de la justicia"

Tras conocerse la noticia de que la jueza de Palma ha ordenado una orden de búsqueda y captura el abogado de los afectados por Nueva Rumasa, Ángel Sutil, se ha puesto en contacto con el programa de Antena 3 Espejo de Verano para explicar los entresijos de esta decisión.

Sutil ha aclarado que el objetivo de esta orden es que el próximo 23 de agosto Ruiz Mateos aparezca en los juzgados. Es decir, la orden de captura no tiene que ser inmediata si no que la juez lo que ha ordenado es que a esta persona se la detenga para garantizar que el 23 de agosto comparecerá en los juzgados tal y como está citado.

Ruiz Mateos alegó la semana pasada una fractura de pie para no personarse en las dependencias judiciales, también en declaraciones a Espejo de verano el propio patriarca de la familia se jactaba de que ha intentado explicarse en diferentes ocasiones sin que le tengan en consideración y afirmaba que "no me quieren ni en la cárcel". El abogado de los afectados ha explicado que la orden de captura se produce después de un reconocimiento en el que un médico forense no reconoce el hecho que alegaba José María.

Ruiz Mateos, está de esta manera obligado a personarse en los juzgados en la próxima cita, aunque una vez allí podrá acogerse a su derecho de no declarar. Lo que explica Ángel sutil es que "lo que no puede hacer es un uso torcitero de la justicia, ya que estaba alegando todo uso de recursos de manera poco creíbel".