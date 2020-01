Santiago Abascal: "Con Dolores Delgado Sánchez lanza el mensaje de que hace lo que le da la gana"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que "si algo no es" la exministra de Justicia Dolores Delgado "es independiente" y ha indicado que los españoles deben estar "muy preocupados" con su designación como Fiscal General del Estado. "Es algo de lo que podemos reírnos por no llorar", ha apuntado Abascal después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya defendido la independencia y el "impecable" currículum de Delgado. En una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, Abascal ha explicado que, durante su etapa al frente del departamento de Justicia, Delgado fue la ministra que "más aspavientos" realizó durante las intervenciones de los diputados de Vox. Además, ha recordado su currículum "en relación" al comisario jubilado José Manuel Villarejo. "Es más que preocupante. No podría haber un nombramiento más inadecuado.

"Gobierno nacido de la mentira"

Lo que ha hecho Sánchez ha sido lanzar un mensaje de que él hace lo que le da la gana", ha añadido. Por otro lado, el líder de Vox ha cargado contra Sánchez por considerar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como un "interlocutor válido" pese a haber "sido condenado". A su juicio, "solo se entiende" si se tiene en cuenta que el Ejecutivo de Sánchez "nació de la mentira". Además, Abascal ha reconocido que no le ha sorprendido que la Mesa del Parlament haya ratificado a Torra como diputado con el apoyo de los socialistas catalanes. "El Gobierno de Sánchez nace del fraude y de la mentira a los españoles", ha apuntado.

Vox ha denunciado la decisión del Parlamento Europeo de admitir a Carles Puigdemont y Toni Comín, reclamados por la Justicia española. Abascal lo critica: "Es un insulto a los españoles", al no tener en cuenta la legislación electoral española. Dice que "nos opondremos al destrozo de la soberanía española, sea por leyes europeas o por los separatistas catalanes".