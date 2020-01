Pedro Sánchez defiende el nombramiento de Dolores Delgado: "Es impecable"

Más información Las otras afirmaciones de Pedro Sánchez en su primera rueda de prensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió que Dolores Delgado tiene un currículo “impecable” y está “absolutamente acreditada” para concurrir a liderar la Fiscalía General del Estado (FGE), tras su salida del Ministerio de Justicia. Sánchez explicó que según marca el estatuto de la Fiscalía, al fiscal general lo nombra el Gobierno y, ante eso, “lo único que le he pedido, es que actúe con absoluta independencia y que garantice el estricto cumplimiento de la legalidad democrática”.

Ante las críticas que está recibiendo, Sánchez dijo en rueda de prensa que le “gustaría” que “la oposición criticara esta propuesta por los hechos y no por los supuestos”. En este sentido, manifestó que la oposición está “en contra de todos los nombramientos” que hay que impulsar, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de magistrados del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo. No obstante, dijo tener la "mano tendida" al resto de partidos, en especial al Partido Popular, porque algunos de estos nombramientos requieren de una mayoría consolidada. “Sería bueno que asumiera el resultado electoral” y “ejercieran una “oposición constructiva y con sentido de Estado”. Si bien admitió que ve a los partidos de la oposición asentados en extender el “bloqueo” en la justicia y las instituciones que imponían en la política y que ahora se ha levantado con la puesta en marcha de este nuevo Ejecutivo.

Hablado con Unidas Podemos

El presidente no escatimó en elogios sobre la profesionalidad de Delgado –la ministra más reprobada en Congreso y Senado tras su vinculación en el [[LINK:INTERNO|||Video|||5bbd92287ed1a88f559086da|||caso ‘Villarejo’]]- y destacó su “solvencia, experiencia, currículo y acreditada trayectoria”, lo que a su juicio la convierten en una “persona que está fuera de duda” para el puesto. No ve motivos para modificar la fórmula de elección del fiscal general tras el revuelo generado por la designación de Delgado y apuntó que el estatuto del Ministerio Público fue cambiado hace dos años. Sánchez comentó que la designación de Delgado fue tratada con sus socios de la coalición, Unidas Podemos, porque las decisiones del Consejo de Ministros “son colegiadas”, recordó. En este primer Consejo de Ministro se aprobó la propuesta de que la exministra de Justicia asuma la Fiscalía General en sustitución de María José Segarra, que cesó automáticamente por la disolución del Gobierno anterior, aunque, según dice el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, podría haber renovado porque no había cumplido la mitad de su mandato.

Primera petición de comparecencia

La oposición recuerda ahora algunas declaraciones de la entonces ministra de Justicia: "Ustedes están acostumbrados a manejar políticamente la Justicia, y eso se ha acabado", decía Dolores Delgado a los diputados del PP.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha exigido que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comparezca en el Pleno del Congreso para explicar el "escándalo mayúsculo" que supone nombrar a la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. Según ha añadido, su designación es un "insulto a la imparcialidad de la Justicia". "A ojos del PP el Gobierno empieza de la peor forma posible. La primera decisión del Consejo de Ministros ha sido situar a Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, un torpedo contra la independencia judicial y contra la separación de poderes", ha afirmado Montesinos.