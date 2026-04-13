PP y Vox sellan un acuerdo en Castilla y León y se reparten las Cortes

El nuevo escenario político en Castilla y León comienza a tomar forma tras las elecciones autonómicas. Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para la constitución de la Mesa de las Cortes que redefine el reparto de poder en la Cámara y abre la puerta a un posible entendimiento para la formación de gobierno.

El pacto establece que el Partido Popular, liderado por Alfonso Fernández Mañueco en la comunidad, asumirá la Presidencia de las Cortes durante la legislatura, mientras que Vox ocupará la Vicepresidencia primera. De este modo, se produce un cambio respecto al acuerdo anterior de 2022, cuando ese puesto recaía en la formación de Santiago Abascal.

Nuevo reparto institucional

El candidato popular por Segovia y secretario general del partido en la comunidad, Francisco Vázquez, será el encargado de asumir la Presidencia del Parlamento autonómico. Vázquez ya desempeñó funciones en la Mesa en la legislatura anterior, lo que refuerza su perfil institucional dentro del nuevo organigrama.

El acuerdo incluye además la distribución de las secretarías del órgano rector, que quedarán repartidas entre ambas formaciones. En concreto, PP y Vox se responsabilizarán de dos de estos puestos, consolidando así su presencia en la dirección de la Cámara.

Ambos partidos han defendido que este entendimiento tiene como objetivo "dotar de estabilidad a la nueva legislatura" y garantizar el funcionamiento del Parlamento tras los resultados electorales del pasado 15 de marzo.

Paso previo a un posible gobierno

El documento firmado no se limita a la organización interna de las Cortes. Las dos formaciones coinciden en señalar que este acuerdo constituye un "paso previo" hacia la conformación de un Ejecutivo autonómico.

"Este pacto demuestra la voluntad de entendimiento de los dos partidos políticos", han indicado en un comunicado conjunto, en el que subrayan la necesidad de contar con un gobierno que continúe prestando servicios públicos y facilite oportunidades en la comunidad.

Desde Vox, su secretario general, Ignacio Garriga, ha destacado que el acuerdo refleja una "nueva sintonía" con el Partido Popular. "Vox no ha venido por el sillón, nadie podrá decir que hemos exigido una Presidencia", ha afirmado en rueda de prensa.

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