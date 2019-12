A Casado le avergüenza el anticonstitucionalismo de Sánchez: "Que no espere nada el lunes"

El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado este sábado que le produce "un poco de vergüenza ajena" el comportamiento del Gobierno de Pedro Sánchez, quien, a su juicio ha entrado en una "deriva nacionalista y anticonstitucional" en sus negociaciones con los independentistas.

Por eso, ha dicho que no espere "nada" del PP ante la reunión que mantendrán el próximo lunes en el Congreso. En la comida de Navidad del PP de Madrid que se ha celebrado en el pabellón satélite de la Casa de Campo ante unos 1.000 afiliados y cargos públicos del partido, Casado ha afirmado que el PSOE lleva 16 años "blanqueando la hoja de ruta del Tinell" que ahora recupera Pedro Sánchez, que ha elegido "voluntaria y libremente" los socios con los que quiere gobernar.

"Somos la víctima de la exclusión. Los del 'no es no' son ellos", ha enfatizado. Por todo ello, ha sentenciado que el lunes le dejará claro que es el PP quien no le va a apoyar porque es la "alternativa".

"Que no espere nada el lunes porque va a encontrar un partido que es la alternativa para acabar con esta deriva nacionalista y anticonstitucional de un socialismo que ha perdido su esencia", ha afirmado rotundo.

El líder de los 'populares' ha criticado una vez más que Sánchez haya tardado más de un mes desde las elecciones en citarle para una reunión y ha admitido que le "sorprendió" que a las 36 horas de los comicios se "solemnizara su pacto del abrazo" con Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados. "A mí me duele España en términos de Unamuno y me da un poco de vergüenza ajena quien gobierna España", ha proclamado.