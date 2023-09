El 78% de los votantes socialistas rechaza la amnistía, según una encuesta de 'La Razón'

Continúa la polémica por una posible amnistía que piden los líderes del 'procés'. Mientras este domingo miles de personas abarrotaron el acto en la avenida Felipe II de Madrid que protagoniza el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el 70% de los votantes socialistas rechazarían una amnistía.

Una encuesta de NC Report para la 'La Razón' revela que siete de cada diez encuestados censuran que el PSOE negocie con Carles Puigdemont para lograr una investidura. Preguntados por si creen que es correcto que Sánchez negocie con Puigdemont, el 78% cree que no, el 27,5% que sí y el 2,4% no sabe o no contesta.

Preguntados sobre si debe concederse una amnistía a los condenados por el 'procés', el 82,3% cree que no, el 13% que sí y el 4,7 que no sabe o no contesta.

Debate de investidura

Mientras, este martes, el popular Alberto Núñez Feijóo encara el debate de investidura, un examen clave del que, sin embargo, y salvo enorme sorpresa, ya se sabe el resultado, pues llega sin el apoyo requerido para formar un Ejecutivo.

Propuesto como candidato por el rey Felipe VI, el líder del PP ha cosido 172 apoyos, al sumar al PP los 33 votos de Vox y los dos diputados de Coalición Canaria (CC) y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Está a cuatro votos de la mayoría absoluta, situada en los 176, y en frente tiene más noes (179) que síes.

El único giro de guion depende de la bancada del PSOE. Los populares han llamado explícitamente a romper la disciplina de voto a los socialistas contrarios a que Pedro Sánchez pacte una amnistía con el independentismo catalán.

Si en la segunda votación, la del próximo viernes, el Congreso rechaza su candidatura a la presidencia, como está previsto, llegará de nuevo la incertidumbre, tanto si España va a nuevas elecciones como si Sánchez logra un nuevo mandato, de duración indeterminada.

Las tres investiduras fallidas desde que se instauró la democracia en España

Desde la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, en España ha habido siete presidentes del Gobierno: Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.

Todos ellos fueron investidos presidentes del Gobierno tras superar una sesión de investidura en el Congreso de los Diputados, excepto en 2018, cuando Pedro Sánchez quedó investido presidente tras la moción de censura a Mariano Rajoy, siendo el primero que no había ganado las elecciones generales.