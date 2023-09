Feijóo promete defender una España de libres e iguales "cueste lo que cueste" en el acto contra la amnistía

Los populares han reunido miles de simpatizantes en la avenida FelipeII de Madrid para clamar contra una supuesta amnistía que piden los líderes del 'Procés'. El acto, protagonizado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha contado con el apoyo de los presidentes autonómicos como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno y los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy.

Feijóo ha asegurado que va a defender que "España es un conjunto de ciudadanos libres" aunque le cueste la presidencia del Gobierno. Feijoo ha señalado que pueden discutir "democráticamente si los españoles han votado cambio o no" pero "lo que no votó ningún español, al menos el 94 %, fue un cambio en el régimen constitucional". "Eso no se votó, es un fraude, agravado y reiterado por la misma persona. No vamos a negociar los fraudes", ha exclamado Feijóo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que "decir 'amnistía' es decir que España es una dictadura opresora" y que "en Cataluña hay un conflicto y no una minoría independentista totalitaria haciendo caja a costa de todos".

"Estamos aquí por la dignidad de todos y contra la amnistía que pretende Pedro Sánchez para beneficiar a aquellos que dieron un golpe de estado en Cataluña en 2017 contra España, la convivencia y el Estado de Derecho", ha subrayado la presidenta madrileña.

Próxima manifestación en Barcelona

Esta no es la única manifestación que prepara el partido en contra de la posible amnistía a los condenados por el procés. Sociedad Civil Catalana ha convocado otro acto en Barcelona para el 8 de octubre.