El 58,3% de los españoles califica de "mala" o "muy mala" la situación política actual en España, según Sigma Dos

La última encuesta de Sigma Dos para Antena 3 Noticias toma el pulso no solo al panorama político de Galicia, de cara a las próximas elecciones del 18 de febrero sino también a nivel nacional. El 58,3% de los cuestionados califica de "mala" o "muy mala" la situación política de nuestro país frente a un 19,3% que la considera "buena" o "muy buena". Un 21,5% cree que no es ni buena ni mala y un 0,9% "no sabe no contesta".

Si diferenciamos por géneros, los hombres son los que manifiestan una visión más negativa. Mientras que son los votantes anteriores de VOX, el 80,3%, los que creen en mayoría que el panorama político actual es malo o muy malo seguidos de los electores previos del PP en un 78,4%.

Preguntados por cómo calificarían la situación económica actual de España, cerca del 46% estima que es "mala o muy mala" frente al 22,9% que la cree "buena o muy buena".

Situación económica | Antena 3 Noticias

Según el barómetro de Sigma Dos, Alberto Núñez Feijóoes el líder nacional mejor valorado, aunque Yolanda Díaz le pisa los talones solo a una décima de distancia. Bien es cierto que ninguno alcanza el 5. El líder de los populares se queda con 4,1 frente al 4.0 de la candidata de Sumar. Es a nivel nacional donde Feijóo consigue esa ventaja ya que en Galicia ambos empatan con un 4,4.

El presidente Pedro Sánchez se queda en tercera posición con un 3.8 en el conjunto de España y un 4,1 en Galicia mientras que el peor valorado es Santiago Abascal con un 2,8 tanto en el conjunto de todo el territorio como en la comunidad gallega.

Valoración líderes | Antena 3 Noticias

A la pregunta de quién querría que fuese el jefe del Ejecutivo el 34,1% de los encuestados se decanta por Alberto Núñez Feijóo y el 32,5% por Pedro Sánchez.

A quién prefiere como presidente | Antena 3 Noticias

Elecciones Galicia

Encendiendo el foco sobre Galicia y con las próximas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, Sigma Dos estima que el PP ganaría dichos comicios y además conseguiría mantener la mayoría absoluta con entre 38 y 41 escaños, si bien es cierto que perdería intención de voto con respecto a los comicios de 2020.

El BNG se mantendría en segunda posición y el PSdeG en tercer puesto. Sumar irrumpiría en el Parlamento gallego con 2 escaños.

Ficha técnica

Sigma Dos elaboró esta encuesta entre el 15 y el 26 de enero de 2024. El campo entre el que se llevó a cabo la encuesta está formado por mayores de 16 años residentes en España y la metodología fue de entrevista mixta telefónica y online.

Se realizaron 1.799 entrevistas con un margen de error de más menos 2,6% para un nivel de confianza del 95.5% y en el supuesto de variables con dos categorías igualmente distribuidas.