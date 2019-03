El 34,6% de los españoles da la victoria a Rajoy en el debate del estado de la nación

La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señala que el 34,6 por ciento de los españoles que vieron el debate celebrado esta semana opina que Rajoy lo ganó, mientras que un 7,7 por ciento cree que lo hizo Rubalcaba, y el 39,1 por ciento nadie. Asimismo, el 23,6 por ciento cree que el presidente del Gobierno estuvo "bastante bien", mientras que tan sólo un 10,7 por ciento piensa que estuvo "bastante bien" Rubalcaba.

En cuanto al mensaje transmitido a la sociedad, el 76,7 cree que Rajoy aportó poco o nada de confianza en el futuro económico y el 81,8 % que aportó poco o nada de confianza en el futuro político. A la cuestión sobre las intervenciones de los portavoces de los restantes grupos parlamentarios, el 20,4 por ciento señala que les pareció "bastante mal" las intervenciones del líder de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, mientras que un 28,2 por ciento califica de "bastante bien" las de la líder de UPyD, Rosa Díez.

También un 20,4 por ciento opina que lo hizo "bastante bien" el coordinador federal de IU, Cayo Lara, y un 48,2 dice que no conoce y no recuerda al portavoz de ICV, Joan Coscubiela. Este porcentaje se eleva hasta el 53,7 por ciento en el caso del portavoz del PP, Alfonso Alonso; al 59,2 en el caso de Chesus Yuste (CHA), al 60,7 % en cuanto a Aitor Esteban (PNV), al 60,4 % en el caso de Alfred Bosch (ERC), al 60,8 % en el de Uxue Barkos (Geroa Bai), al 61,6 % en el de Olaia Fernánez (BNG), al 62,5 por ciento en el de Iker Urbina (Amaiur) y al 63,4 por ciento en el de Ana Oramas (CC). Un 68,6 por ciento tampoco conoce ni recuerda al portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví; un 68,2 % tampoco al de Foro, Enrique Álvarez Sostres, ni un 69,0 por ciento al de UPN, Carlos Salvador.

Mientras un 57,2 % de los encuestados considera que el presidente del Gobierno demostró en el debate conocer los problemas del país, un 40,4 % cree que no lo hizo. Para un 65,8 %, Rajoy no demostró "sensibilidad" hacia los problemas de los españoles, frente a un 30,4 % que cree que sí lo hizo.

Rajoy demostró "moderación" para un 53,5 %, frente a un 40,8 % que cree que no lo hizo, mientras que la mayoría (un 64,9 % frente a un 30,9 %) cree que no demostró ser realista ni tener sentido práctico (un 58,8 % frente a un 34 %). El jefe de Gobierno suspende también en cuanto a su capacidad de comunicarse con los ciudadanos (un 70,6 % cree que no demostró tenerla frente a un 26,3 %), en la capacidad de encajar las críticas que le hacen (un 53,7 % frente a un 42,7 %) y en tener iniciativa política (un 54 % frente a un 41,5 %).

En cuanto a Rubalcaba, para el 67 % demostró conocer los problemas del país, frente al 29,5 % que cree que no; para el 50,5 % demostró sensibilidad hacia los problemas de los españoles, frente al 45 % que cree que no, y para el 50,5 % demostró moderación, frente al 44,8 % que se pronuncia negativamente.

La mayoría de los encuestados (58,8 %) cree que Rubalcaba no fue realista, frente a un 35,6 % que cree que sí, ni tuvo sentido práctico (65,2 % frente a un 26,8 %), ni capacidad de comunicarse con los ciudadanos (un 57 % frente a un 39 %), ni de encajar las críticas que le hacen (un 51,9 % frente a un 43,2 %), ni de tener iniciativa política (un 63,2 % frente a un 31,3 %).

Sobre los otros líderes políticos, el sondeo refleja que parecieron muy bien o bastante bien al 10,7 por ciento, y muy mal o bastante mal al 37 por ciento, mientras que regular al 10,6. Las intervenciones de Cayo Lara le parecieron muy bien o bastante bien al 24,7, muy mal o bastante mal al 25,7 y regular al 9 por ciento.

Por su parte, el discurso de Rosa Díez pareció muy bien o bastante bien al 31,1 por ciento, muy mal o bastante mal al 19,7, y regular al 9,3. El estudio refleja que el tema principal que se trató en el debate fue el de la crisis económica, para un 26,9 por ciento de los encuestados, y la corrupción para un 25,7 por ciento, mientras que un 53,8 por ciento piensa que se trataron "poco" los temas que realmente preocupan a los españoles.

Respecto a la conflictividad de la sesión parlamentaria, un 42,9 por ciento de los encuestados cree que fue "poco" conflictiva. El CIS refleja que la encuesta se ha realizado a partir de 1.600 entrevistas realizadas en 685 municipios, 50 provincias y dos ciudades autónomas, entre las 13.00 horas del 21 de febrero (tras la intervención de todos los portavoces) a las 22.00 horas del día siguiente.