El 15-M llama a la huelga como protesta contra la reforma constitucional

El 15-M y organizaciones de izquierdas han marchado por el centro de Madrid y otras ciudades en protesta por la reforma de la Constitución pactada por el PP y el PSOE para definir un techo de déficit de las Administraciones públicas, una manifestación en la que cientos de personas han hecho llamamientos a la huelga general.

La marcha, encabezada por una pancarta con la frase "contra esta reforma de la Constitución", ha discurrido de manera pacífica desde la Glorieta de Atocha hasta las puertas del Congreso de los Diputados, donde se ha leído un manifiesto en el que se ha criticado la citada reforma y la ausencia de un referéndum para llevarla la cabo.

Los manifestantes han proferido gritos como "ahora los Tejeros son Rajoy y Zapatero", "Rubalcaba, tienes un marrón" o los ya habituales de "que no, que no, que no nos representan" o "le llaman democracia y no lo es", en una tarde que amenazaba lluvia e, incluso, han llegado a caer varias gotas en el centro de Madrid.

Además, se han podido leer pancartas con textos como: "reforma asocial e impuesta, no" o "constitucionalizar la pobreza, no". Para Francisco García, uno de los manifestantes, es necesario que la ciudadanía denuncie esta reforma de la Carta Magna, por lo que supone, a su juicio, de recortes de los servicios sociales, y se ha preguntado por qué los políticos tienen "tanto miedo a informar" a los ciudadanos y llevar los cambios constitucionales a referéndum.

A la llegada de la manifestación a la Plaza de las Cortes, donde varios policías -uno de ellos con una cámara de vídeo- y coches policiales imposibilitaban el paso al Congreso de los Diputados, se ha leído un manifiesto.