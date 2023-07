¿Hasta cuándo puede llegar el voto por correo a casa? Correos ha ampliado el plazo

Quedan dos semanas y la incertidumbre es máxima: "No me han llegado aún las papeletas". Esta es la realidad de muchos solicitantes de voto por correo. Los números han batido récords: más de 2,5 millones de españoles lo han solicitado por el momento.

Muchos están esperando con ansias porque se van de vacaciones, pero el plazo para que te lleguen los votos a casa se ha ampliado. Desde Correos dicen que el Censo Electoral tiene de plazo hasta el 16 de julio, plazo hasta el que se repartían en un principio, pero ahora los carteros pueden traernos el voto días después, es decir, hasta la fecha límite para depositarlo: el 20 de julio.

La dirección de Correos afirma que cualquier ciudadano que lo haya solicitado puede "tener la garantía de que todo se va a resolver con absoluta normalidad", asegura José Luis Alonso Nistal, director adjunto de operaciones de Correos. También recuerdan que los solicitantes pueden pedir la reexpedición de la documentación electoral, es decir, cambiar la dirección a la que en un primer momento indicamos que queríamos recibir nuestras papeletas para poder recibirlas finalmente en nuestro lugar de vacaciones.

Mientras, los ciudadanos resisten: "Estoy un poco pendiente de recibirlo para irme" o "si no me llega el voto por correo y no puedo votar, pues me voy a enfadar", manifiestan algunos votantes. A pesar de las indicaciones, los sindicatos se quejan: "No hay medios suficientes para garantizar la agilidad con garantías del trámite de voto por correo", indica Regino Martín, Responsable del Sector Postal de CCOO.

Estos son los plazos

En España se ha acordado ampliar el plazo de depósito del voto por correo hasta el 20 de julio. De esta forma, las fechas clave para tramitar el voto por correo desde cualquier punto de España para las próximas elecciones generales del 23 de julio serán las siguientes: