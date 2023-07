Elecciones generales 2023, en directo: último día para solicitar el voto por correo para el 23J

El cabeza de lista del PP en el Congreso por Barcelona, Nacho Martín Blanco, ve esencial la lucha contra la violencia machista y ha defendido que su formación "no ha hecho ningún paso atrás ni hará ninguna concesión". "El PP no aceptará, en ninguno de los casos, un menosprecio de la lucha contra la violencia machista". También ha criticado a Vox por su voluntad de eliminar las autonomías y ha comentado que solo pactará con la formación verde: "Mientras no cuestione elementos esenciales".