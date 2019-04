Valls pide a Ciudadanos que esté "en primera línea de combate" contra Vox

El ex primer ministro francés y candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, ha pedido a Ciudadanos que se sitúe "en primera línea de combate" contra el "nacionalpopulismo" que representa Vox, de la misma manera que ha hecho frente hasta ahora "a los separatistas catalanes". En una entrevista con Efe, Valls ha destacado que los "valores" de un "partido liberal, progresista, europeísta" como Ciudadanos son "totalmente contrarios a los de Vox", por lo que tiene que estar "en la trinchera" en defensa de los principios de la Constitución frente a la "extrema derecha".

"Pido a Ciudadanos que esté en primera fila" en esta pugna, ha dicho Valls, que considera que la formación de Albert Rivera e Inés Arrimadas "tiene legitimidad para librar ese combate" en defensa de los valores constitucionales, puesto que ya lo ha hecho frente al "supremacismo de Quim Torra" y el independentismo en Cataluña.

Según Valls, alcaldable por Barcelona con el apoyo de Ciudadanos, la formación naranja debe mostrar frente a Vox "esa misma valentía" que ha demostrado durante el proceso soberanista en Cataluña. Este "combate" contra el populismo de derechas "es el gran debate en Europa" actualmente y, en este sentido, ha destacado el papel del presidente francés, Emmanuel Macron, frente a Marine Le Pen. Valls ha recordado las "teorías" de Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, cuyo "proyecto intelectual y político" también puede "contaminar" a España.

"Vox es un artefacto para destruir la derecha y el centroderecha en España", ha advertido el alcaldable por Barcelona, por lo que ha rechazado cualquier tipo de pacto postelectoral con la formación que lidera Santiago Abascal: "No se puede jugar con Vox", ha insistido. Valls ha hecho extensivo su llamamiento a PP y PSOE de cara a las elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo: "Hay que descartar pactos con Vox, con los populistas y con los separatistas".

"Los tres tienen que decir claramente que no podrán pactar mañana con los populistas de izquierdas o de derechas ni con los separatistas", ha recalcado. Según Valls, "los que pacten con los separatistas o con la extrema derecha se contaminarán ellos mismos", por lo que deben "ir con mucho cuidado". "Para gobernar no puedes perder tu alma y tus valores, los de la Constitución de 1978", ha advertido. "No puede haber pactos con quienes van contra el espíritu de la Transición y de los valores de la Constitución de 1978.

Espero que los líderes de estos partidos tendrán sentido de Estado", ha dicho Valls, convencido de que "pactar con los extremos, con separatistas y populistas, es autodestruirse a sí mismo". Valls está "seguro de que hay espacio para un pacto entre los tres partidos constitucionalistas". Para ello, también ve necesario que el PSOE "salga de la ambigüedad" y tenga claro que "no puede dejar el país en manos de los populistas y de los separatistas".

Este mismo llamamiento lo ha dirigido al candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, a quien ha instado a ser "más claro" en su política de alianzas postelectorales, porque hasta ahora ha mostrado "demasiadas ambigüedades" . Ha recordado que Collboni ya ha gobernado con Ada Colau, que "lo echó del gobierno" municipal, y ha advertido de que "los socialistas no pueden pactar" otra vez con el "populismo" de los comunes, que para las generales presentan un cabeza de lista, Jaume Asens, que representa "una apuesta clara en favor del independentismo".

Valls, que se considera como "el adversario del 'establishment' independentista en la ciudad", ha reiterado que, si puede, pactará un gobierno municipal con el PSC y el PP. Si Barcelona quedara en manos de "separatistas y populistas", según Valls, "la ciudad se hundiría económicamente".

También te puede interesar...

Valls rechaza el acuerdo con Vox en Andalucía y asegura que preferiría perder un gobierno a tejer esas alianzas

Manuel Valls: "No puede haber ningún pacto con Vox"