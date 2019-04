Adolfo Suárez Illana rectifica sobre el aborto: "He hecho una comparación, he visto que me he equivocado y aquí estoy pidiendo perdón”

El candidato número dos por Madrid al Congreso del PP, Adolfo Suárez Illana, rectifica sobre las polémicas declaraciones que ha hecho sobre el aborto:“Los neandertales también usaban el aborto, esperaban a que naciera y le cortaban la cabeza”, decía en Onda Cero."En Nueva York se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento", ha asegurado en los micrófonos de Carlos Alsina.

Horas después, Illana pide disculpas: "He hecho una comparación, he visto que me he equivocado y aquí estoy pidiendo perdón”.

"Soy un defensor de la vida y dentro del Partido Popular creo que podemos hacer esa defensa de la vida y proponemos una ley de ayuda a la maternidad", añade ante los periodistas.

Además, Illana ha querido lanzar un mensaje a las mujeres que quieran ser madres: "Quienes deseen ser madres, tengan la oportundiad de serlo y el Estado le facilite todas las ayuda posibles".

La legislación de Nueva York, al contrario de la polémica afirmación de Adolfo Suárez Illana, el aborto se puede practicar libremente dentro de las primeras 24 semanas de gestación. Además, un especialista médico autorizado puede practicar un aborto después de las 24 semanas, en dos supuestos: inviabilidad del feto o riesgo para la vida o la salud de la madre.

La Ley española es más restrictiva que la estadounidense, ya que permite el aborto libre hasta las 14 semanas; hasta las 22 semanas cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto; y sin un plazo determinado cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida debidamente certificadas.