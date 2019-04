El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha reconocido este viernes que no se conforma con ser la fuerza más votada en las elecciones generales de este domingo. "Si no gobernamos no ganamos", ha advertido ante más de 2.500 militantes y simpatizantes en Madrid.

Sánchez ha llenado el aforo del auditorio al aire libre de Entrevías (en el distrito madrileño de Puente de Vallecas), único barrio de Madrid donde los socialistas ganan históricamente las elecciones, y decenas de personas han tenido que conformarse con escuchar al líder desde el otro lado de la valla.

"Si no gobernamos no ganamos", ha advertido Sánchez ante 2.500 simpatizantes en Madrid

Aunque ha afirmado tener "muy cerca" la posibilidad de conseguir una mayoría parlamentaria amplia que le permita seguir gobernando, ha advertido de que persiste la "amenaza real" de que las tres derechas de PP, Ciudadanos y Vox sumen mayoría y formen un Gobierno que tendría al líder 'popular', Pablo Casado, de presidente; al de Ciudadanos, Albert Rivera, de "acompañante" en algún Ministerio, pero con Vox marcando el perfil ideológico de ese gabinete.

Y la "ultraderecha", ha subrayado, lo que defiende son los intereses de las clases pudientes y por eso está a favor, ha señalado, de "privatizar" las pensiones y la sanidad pública.

"Es importante que no nos confiemos", ha pedido Sánchez, que ha avisado de que la diferencia entre que sumen las tres derechas o el PSOE con otras formaciones puede estar "en un escaño". "Isca, isca, isca, España socialista", gritaba el público antes de despedir a Sánchez, que ha emprendido viaje a Valencia, donde cierra esta noche la campaña junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que afronta el domingo también elecciones autonómicas.

A Sánchez le han teloneado el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, y la vicepresidenta del Gobierno y 'número dos' al Congreso por Madrid, Carmen Calvo, que ha puesto en pie al auditorio dedicando el mitin a las mujeres y que ha asegurado que serán precisamente las mujeres de este país las que el domingo van a "ganar a la derecha".

Calvo ha criticado que en la actualidad a algunos les guste la política entendida como "subidón y adrenalina". "Para subidón" el que provocó Sánchez que "echó la corrupción" del Gobierno de España con la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa y puso fin a un periodo en que "los viernes sociales" eran con ese Ejecutivo "viernes de dolores".

La secretaria de Igualdad del PSOE ha agradecido al líder del PP, Pablo Casado, que este viernes haya sido "valiente" y dejado claro, para el que aún tuviera dudas, de que está dispuesto a incluir a Vox en un Gobierno de coalición.

También ha cargado contra el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien sólo escucha criticando a Sánchez o hablando de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.