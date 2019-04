¿Quién podría gobernar en los principales ayuntamientos con los resultados del 28A?

Si se aplicasen los resultados de esta jornada electoral en unas municipales el PSOE ganaría en la mayoría de las principales ciudades españolas aunque no podría gobernar, porque no le daría la suma con sus socios de referencia. Así se deduce de una simulación hecha por Efe utilizando el sistema d'Hondt.

Se trata de unos resultados orientativos, ya que los electores pueden tener un comportamiento diferente en cada votación, y además en los ayuntamientos participan partidos diferentes que en las elecciones generales, como por ejemplo las confluencias de las llamadas "ciudades del cambio".

El PSOE ganaría en todas las ciudades importantes excepto en Barcelona -donde pasaría de 4 concejales a empatar con ERC con 11- y en Bilbao, donde se quedaría por detrás del PNV con 6 ediles, aunque no podría gobernar en la mayoría de los ayuntamientos.

En Madrid pasaría de los 9 actuales a 16, aunque no podría gobernar, ni siquiera sumando con los 10 que obtendrían en total Más Madrid y Madrid en pie. La suma de PP, Cs -ambos con 12 ediles- y Vox, con 7, les otorgaría la mayoría absoluta en la capital. En Barcelona, Podemos (o su confluencia Barcelona En Comú), bajaría de 11 a 7 concejales, por lo que Ada Colau tendría difícil revalidar su alcaldía. En este caso, no obstante, los cálculos son impredecibles al no haber participado la CUP en las generales y no poderse trasladar sus datos.

En otra ciudad del cambio, Valencia, la coalición entre Compromís, PSOE y Podemos perdería por la mínima ante la suma de PP, Cs y Vox, con 16 concejales frente a 17. Compromís pasaría de tener la alcaldía con 9 ediles, a desplomarse con 2.

En Sevilla se viviría el escenario opuesto, porque una confluencia de izquierdas revalidaría la alcaldía para el PSOE, que tendría 11 de los 31 concejales. Sumado a los 5 de Podemos, lograría imponerse con 16 a los 15 de PP, Cs y Vox.

En Málaga la mayoría sería para la suma de las derechas, que obtendría 16 concejales, aunque el PP perdería su hegemonía actual, al pasar de 13 concejales a 5, y Cs podría ganar la alcaldía con 7. La coalición de PSOE y Podemos se quedaría a las puertas con 15 ediles.

La derecha acabaría con "el gobierno del cambio" de Zaragoza en Común en la capital aragonesa, al no sumar esta confluencia con el PSOE, y perderían por un concejal, porque se quedarían con 15 frente a los 16 de PP, Cs y Vox.

El PNV mantendría la alcaldía de Bilbao con 11 concejales, que se sumarían a los 6 del PSOE mientras que el PP se quedaría tan solo con 3 concejales. Vox y Cs no tendrían allí representación. Aunque el PSOE crezca entre las principales ciudades y se sitúe como primera fuerza en muchas de ellas, no podría gobernar en la mayoría, debido al desplome de Podemos y la irrupción de Vox, que conseguiría representación en todos los ayuntamientos excepto en Bilbao.

