La oposición responsabiliza a Sánchez de la situación de los lazos en Cataluña

Casado acusa a Torra jugar a "cubiletes de trileros" con lazos

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de seguir "jugando a los cubiletes de los trileros" a cuenta del cambio de lazos amarillos por blancos en edificios públicos, y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "una reacción a la altura de unas elecciones generales" para garantizar la neutralidad de los espacios públicos.

"Torra sigue jugando a los cubiletes de los trileros. Ahora esconde el lazo amarillo, presenta un lazo blanco, pone una estrella amarilla", ha criticado Casado en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de los dirigentes populares previa a la cumbre europea en Bruselas, al ser preguntado por el cambio de color de lazos y su valoración sobre esta supuesta artimaña para no cumplir con la decisión de la Junta Electoral de retirarlos.

Arrimadas considera "un insulto a la inteligencia" la nueva pancarta en la Generalitat

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado este jueves la nueva pancarta que ha colocado el Govern en la fachada de la Generalitat y que sustituye la del lazo amarillo, porque la considera "un insulto a la inteligencia".

"¿Piensan de verdad que engañarán a alguien? ¿Piensan que son muy listos o muy graciosos? Porque después ante los jueces dicen que no se acuerdan de nada o que no sabían que esto era ilegal", ha declarado a los medios después de que Cs haya anunciado que denunciará esta pancarta ante la Junta Electoral Central (JEC). Ha insistido en que esta nueva pancarta "es un nuevo ataque a más de la mitad de Cataluña, es un ataque a la democracia", y ha recriminado que el Govern no garantiza la neutralidad institucional durante el proceso electoral.

Podemos pide no "sobredimensionar" la polémica sobre los lazos amarillos

El secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral , ha abogado este jueves por no "sobredimensionar" la polémica de los lazos amarillos en los edificios públicos de Cataluña, que ha atribuido a un "ejercicio de la libertad de expresión".

Mayoral ha opinado durante un acto de la formación en Barcelona que "no hay que darle mayor importancia" al debate generado en torno a la simbología independentista en los edificios del Govern, después de que esta mañana el presidente Quim Torra sustituyera el lazo amarillo de la pancarta que colgaba de la fachada del Palau de la Generalitat a favor de "presos y exiliados".