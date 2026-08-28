Roberto Brasero avisa de la "vuelta del verano" con la subida de las temperaturas durante el fin de semana

Con la bajada de esta pasada madrugada hemos viso ya una temperatura negativa en la red principal de estaciones meteorológicas de la AEMET: los -0,1º registrados en el abulense Puerto del Pico. Otras de las mínimas que han destacado hoy son de Campisábalos en Guadalajara con 2,5º y Cuéllar en Segovia con 2,9º. Ya ayer, 27 de agosto, tuvimos un día fresco en el oeste y zona centro donde las temperaturas máximas estuvieron entre 7 y 13 °C por debajo de lo normal.

También fue un día de contrastes ya que en el Cantábrico oriental, extremo este peninsular y Baleares, los valores superaron en hasta 11º el promedio normal según los datos de la agencia estatal. El fin de semana no se repetirán estos contrastes tan acusados.

Sol para el fin de semana

El anticiclón dominará el tiempo del fin de semana y eso nos garantiza cielos despejados en casi toda España aunque todavía en Galicia y Asturias puede rozar un frente que nos dejaría cielos nubosos o cubiertos con lluvias en general débiles salvo en el oeste de Galicia donde serán algo más abundantes.

Nubes matinales en otros puntos del Cantábrico, Estrecho, Alborán y oeste de Castilla y León y en e norte de las islas occidentales de Canarias con alguna lluvia en La Palma.

El domingo ese frente seguirá avanzando por el extremo norte con algunas lluvias en el Cantábrico y en el resto de España seguirá el sol tras posibles nieblas matinales en el litoral de Almería, Ceuta y Melilla. El domingo ya no hay ningún aviso y para mañana todavía tenemos de madrugada el aviso naranja por rissagas en Menorca.

Hoy se están produciendo esas oscilaciones bruscas del mar en Alicante o la región de Murcia donde izan la bandera roja en las playas porque el mar se retira mucho más de lo habitual y luego puede subir más que en una marea normal: no hay que alarmarse y desde luego no tienen nada que ver con terremotos ni tsunamis. Son oscilaciones del nivel del mar debidas a cambios de presión atmosférica.

Suben las temperaturas

Las temperaturas volverán a subir durante el fin de semana. Tanto las mínimas como las máximas. Todavía serán noches frescas en el interior peninsular aunque con valores más ajustados a estas fechas y no tan bajos como los de estas ultimas jornadas y las tarde de nuevo calurosas, sobre todo a partir del domingo.

Las temperaturas no cambiarán en los archipiélagos y subirán en la mayor parte de la Península para superar de nuevo los 35 grados en el Guadalquivir y el valle del Ebro y puede que también en Mallorca. Únicamente se prevén descensos en el Cantábrico para el caso de las máximas por ese frente del que hablábamos antes. Pero este tiempo anticiclónico en general viene para quedarse y la semana que viene será de sol y temperaturas en ascenso, de nuevo por encima de las normales para la fecha en toda España: quien empiece ahora sus vacaciones tendrá un tiempo de verano en el inicio de septiembre.