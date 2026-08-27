Mercedes Martín: “Lluvias fuertes en Galicia y hasta 38 ºC en Almería”

La inestabilidad seguirá marcando el tiempo este jueves 27 de agosto en buena parte del oeste y norte peninsular. Una depresión situada al noroeste de Galicia y el avance lento de un frente mantendrán las lluvias en Galicia, Asturias y el oeste de Castilla y León, mientras que el Mediterráneo quedará al margen de este sistema y seguirá bajo la influencia de una masa de aire subtropical.

Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes o persistentes, especialmente en el sudoeste de Galicia, donde se esperan acumulaciones de hasta 15 l/m² en una hora y 40 l/m² en 12 horas. Las tormentas podrán ir acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo pequeño.

También habrá abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones débiles en Cantabria, País Vasco, Extremadura y diferentes zonas de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Hasta 38ºC en el sudeste

El contraste térmico volverá a ser acusado. Las temperaturas máximas bajarán de forma prácticamente generalizada y el descenso podrá ser notable en zonas del interior. Sin embargo, subirán en los litorales y prelitorales mediterráneos.

Los termómetros podrán alcanzar los 36 ºC en la Ribera del Ebro de Zaragoza, el Bajo Aragón de Teruel, la Depresión Central de Lleida, los prelitorales de Barcelona y Girona y el litoral valenciano. En el valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería, se podrán alcanzar los 38 ºC.

Las noches seguirán siendo especialmente cálidas en el Mediterráneo. Las mínimas serán más frescas en numerosos puntos del interior, mientras que en Baleares continuarán las noches tropicales e incluso tórridas.

Aviso por rissagas en Menorca

En Baleares podrán producirse algunos chubascos débiles durante la tarde y se mantiene el riesgo de rissagas. Menorca estará bajo aviso naranja por oscilaciones del nivel del mar que pueden superar un metro.

En el Pirineo, la nubosidad de evolución diurna podrá dar lugar a tormentas con precipitaciones localmente fuertes en puntos aislados.

El viento también será protagonista. Soplará del suroeste en buena parte de la Península, con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes en zonas montañosas de la mitad norte y puntos de Castilla y León. En Cantabria, el viento del sur también podrá dejar rachas muy intensas.

[[h2:Fisterra acumuló más de 80 l/m²]]

La situación llega después de una jornada de fuertes lluvias. Ayer, Fisterra acumuló 80,2 l/m² en 24 horas, con 31,1 l/m² en apenas una hora. En Vimianzo se recogieron 64 litros, mientras que Cabo Vilán alcanzó los 39,3 y Mazaricos los 35,4 l/m².

El viento dejó además registros extraordinarios en zonas de montaña. La racha más intensa se midió en el radiotelescopio de Sierra Nevada, con 141,5 km/h. También se superaron los 100 km/h en puntos de la Cordillera Cantábrica.

El calor tampoco dio tregua en el este. Híjar, en Teruel, alcanzó los 39,5 ºC, mientras que Zaragoza-Valdespartera registró 38,2 ºC y Abla, en Almería, llegó a 37,2 ºC. En contraste, Ourense se quedó en 22,6 ºC y Lugo apenas alcanzó los 20 ºC.

Eclipse lunar esta madrugada

Esta próxima madrugada, del jueves al viernes, habrá otra cita con el cielo. Un eclipse parcial de Luna será visible desde toda España y alcanzará su máximo alrededor de las 06:12 h.

La fase parcial comenzará hacia las 05:12 h. En el centro y este peninsular, Baleares y Melilla, la Luna se pondrá antes de que termine por completo el eclipse, por lo que convendrá buscar un lugar con el horizonte oeste despejado. El fenómeno podrá observarse a simple vista y no requiere ningún tipo de protección especial.

La previsión apunta a cielos más favorables en buena parte del interior y sur peninsular, mientras que la nubosidad será más abundante en el noroeste. En algunos puntos del Mediterráneo y el sudeste también podrán aparecer nubes y chubascos.

El viernes, más estabilidad

La entrada de una cuña anticiclónica favorecerá una mejora generalizada del tiempo este viernes, especialmente en Galicia. Todavía quedarán cielos nubosos y algunas precipitaciones débiles en el cuadrante noroeste, aunque durante la tarde tenderán a abrirse claros.

En el Mediterráneo, el sudeste y Baleares podrán aparecer algunos chubascos. En Almería y Murcia se prevén tormentas localmente fuertes durante las horas centrales del día.

Las temperaturas máximas subirán en la mitad occidental, mientras que bajarán en el este y los archipiélagos, con un descenso notable en el sudeste. Las máximas rondarán los 34 ºC en Barcelona, los 32 ºC en Zaragoza, Valencia y Palma, mientras que buena parte de la Meseta Norte se quedará entre los 21 y 25 ºC.

La madrugada será además fresca en muchas zonas del interior: se esperan mínimas de 7 ºC en León, Salamanca y Ávila, 8 ºC en Burgos y Soria y 9 ºC en Valladolid. En el Mediterráneo el ambiente nocturno seguirá siendo mucho más cálido, con 25 ºC en Barcelona y 24 ºC en Palma.

Fin de semana con más sol y calor

El sábado predominará el tiempo estable gracias a la influencia del anticiclón de las Azores. Los cielos estarán poco nubosos o despejados en gran parte de la Península y Baleares y no se esperan precipitaciones significativas.

La excepción estará en el noroeste, donde un frente débil rozará Galicia y podrá dejar algunas lluvias.

Las temperaturas máximas volverán a subir de forma prácticamente generalizada durante el fin de semana. Se podrán alcanzar los 37 ºC en Córdoba, 36 ºC en Sevilla y Zaragoza, 35 ºC en Logroño, Lleida, Teruel y Murcia y 34 ºC en Badajoz, Ciudad Real, Albacete y Pamplona. En cambio, el ambiente será más suave en el Cantábrico y Galicia.