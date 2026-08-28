Mercedes Martín: "Fin de semana de verano con hasta 37 grados el domingo y lluvias en el norte"

El último fin de semana de agosto dejará dos escenarios muy diferentes. El sol y el calor dominarán en gran parte de la Península y Baleares, mientras que Galicia y las comunidades cantábricas quedarán más expuestas al paso de frentes, con nubosidad y algunas precipitaciones.

Para este sábado se prevé una jornada anticiclónica y cielos casi despejados en la mayor parte del país. La principal excepción estará en Galicia y Asturias, donde la llegada de un frente atlántico poco activo aumentará la nubosidad y podrá dejar lluvias débiles. También habrá nubes bajas en otros puntos del Cantábrico y en el oeste de Castilla y León.

El sábado, sol y temperaturas al alza

Las temperaturas subirán de forma generalizada en el centro y el sur peninsular, después del descenso registrado este viernes en el este. Se podrán superar localmente los 35 ºC en el valle del Guadalquivir, el bajo Ebro y Mallorca.

Se esperan 36 ºC en Córdoba y 35 ºC en Sevilla, mientras que Granada y Murcia alcanzarán los 34 ºC. Zaragoza y Lleida rondarán los 33 ºC y Madrid y Valencia, los 30 ºC. En el norte el ambiente será más suave, con unos 23 ºC en Pontevedra, 25 ºC en A Coruña y León y 26 ºC en Santander.

Noches frescas en el interior y tropicales en el Mediterráneo

El contraste térmico será acusado durante la madrugada. Mientras en numerosas zonas del interior seguirá refrescando, el calor nocturno persistirá en el Mediterráneo y Canarias.

Las mínimas bajarán hasta 8 ºC en León, 9 ºC en Salamanca y Soria y 10 ºC en Burgos. Madrid rondará los 16 ºC. En cambio, Barcelona no bajará de los 23 ºC, Palma se mantendrá en torno a los 22 ºC y Valencia en los 21 ºC. En Canarias, Las Palmas de Gran Canaria rondará los 24 ºC.

Las noches tropicales, con temperaturas que no bajan de los 20 ºC, quedarán concentradas principalmente en los litorales mediterráneos, Baleares y Canarias.

El frío de madrugada todavía se ha dejado notar este viernes en algunos puntos del interior: Puerto del Pico, en Ávila, ha registrado -0,1 ºC, mientras que Campisábalos, en Guadalajara, ha bajado hasta 2,5 ºC y Cuéllar, en Segovia, hasta 2,9 ºC.

El domingo, hasta 37 ºC y un frente en el Cantábrico

El domingo, coincidiendo con una de las jornadas clave de la operación retorno, el anticiclón de las Azores seguirá dominando gran parte del país, aunque un nuevo frente recorrerá el extremo norte.

Se esperan precipitaciones en Galicia y Asturias que, a medida que avance el frente, podrán extenderse a otras zonas del Cantábrico. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas volverán a subir en buena parte de la Península, salvo en la cornisa cantábrica, donde descenderán. Córdoba alcanzará los 37 ºC y Sevilla y Zaragoza los 36 ºC. Jaén, Murcia y Lleida rondarán los 35 ºC, mientras que Madrid llegará a unos 32 ºC.

El panorama será muy distinto en el norte: A Coruña y Santander se quedarán en torno a los 23 ºC, Oviedo en 24 ºC y Bilbao en 28 ºC.

Las noches seguirán siendo cálidas junto al Mediterráneo y en Canarias. Barcelona rondará los 23 ºC de mínima y Alicante y Palma los 22 ºC, mientras que en buena parte de la Meseta se mantendrán valores bastante más frescos.

Septiembre arrancará más cálido y seco de lo habitual

La llegada de septiembre no traerá, por ahora, un cambio importante de tendencia. Los mapas de anomalías del modelo europeo ECMWF apuntan a temperaturas superiores a las habituales en buena parte de España durante la próxima semana.

También se observa una señal de precipitaciones por debajo de la media en amplias zonas, aunque estos mapas semanales reflejan tendencias generales y no permiten determinar si lloverá o no en una localidad concreta.

El calor seguirá siendo intenso en el sur y el valle del Ebro. En Córdoba se esperan hasta 38 ºC el lunes y de nuevo valores próximos a esa cifra a mediados de semana. Zaragoza se moverá entre los 33 y los 36 ºC durante los primeros días de septiembre.

La evolución será diferente en el norte. En Vitoria, después de unos 31 ºC el domingo, las máximas caerán hasta alrededor de 24 ºC el lunes y martes, antes de recuperarse progresivamente.