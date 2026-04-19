Temperaturas que superarán los 30 grados e inestabilidad persistente en el norte y nordeste de España

Este domingo continuará la inestabilidad atmosférica, donde el norte y nordeste del país se verán especialmente afectados, además de que las temperaturas superarán los 30 grados hasta en nueve capitales de provincia, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Tormentas y granizo

En paralelo, la AEMET ha activado el aviso amarillo por tormentas en las regiones de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja. Se activó desde el mediodía hasta las 20.00 horas, un intervalo donde se podrían ocasionar lluvias de gran magnitud.

Las precipitaciones llegarán en forma de chubascos y tormentas, que podrán ser bastante fuertes y venir acompañadas de granizo y rachas muy intensas de viento en áreas de la península, el norte de Burgos, el valle del Ebro, Navarra y los Pirineos, principalmente.

Por otra parte, durante las primeras horas del domingo, predominarán las nubes bajas en Galicia, el Cantábrico, los litorales de la Comunidad Valenciana y el oeste del mar de Alborán. Mientras, por la tarde, se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas del nordeste peninsular. En el resto del territorio, los cielos permanecerán despejados generalmente.

Temperaturas elevadas

En relación con las temperaturas, los termómetros llegarán a máximas de 25 ºC o más en casi toda España. Al menos los 30 ºC llegarán a Ciudad Real, Córdoba, Granada, Jaén, Lleida, Zaragoza y Toledo. Sin embargo, los valores máximos se verán en Sevilla, donde alcanzarán temperaturas veraniegas de 33 ºC. En el resto de la península permanecerán estables.

Se prevé un ascenso de las máximas en el extremo norte peninsular, sobre todo en el norte de Galicia y en el litoral cantábrico, donde aumentarán entre los 4 ºC y 8 ºC con respecto al sábado.

Las nubes hacen presencia

Por otra parte, en Canarias, la jornada empezará con una nubosidad media y alta abundante, aunque se despejará a lo largo del día. Mientras, en el interior de Galicia no se descartan brumas y bancos de niebla, además de en las comunidades cantábricas. La calima comenzará a remitir en las islas más occidentales del archipiélago.

Las temperaturas subirán en las islas orientales y descenderán en las occidentales. Las Palmas de Gran Canaria alcanzará los 28 ºC de máximas y Santa Cruz de Tenerife hasta los 30 ºC.

Viento leve y algunas brisas

Con respecto al viento, este soplará flojo y variable en el interior con algunas brisas en los litorales, menos en el Cantábrico. Será moderado del este y nordeste, con intervalos fuertes en el norte de Galicia.

Del mismo modo, en el Estrecho se espera levante moderado, con posibles rachas muy fuertes. En Canarias el viento será moderado y variable, con fuertes rachas del sur en zonas altas de Tenerife y La Palma, así como de forma puntual en La Gomera y Gran Canaria.

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