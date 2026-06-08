Las imágenes de una impresionante aurora boreal grabada desde el espacio

Los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) de la NASA han grabado una imponente aurora boreal. En concreto, ha sido grabada desde 400.000 kilómetros de altura.

Las auroras boreales, también conocidas como luces del norte, son un efecto de partículas energéticas que pueden salir del Sol en una corriente constante debido a erupciones gigantes conocidas como eyecciones de masa coronal. En el momento en el que estas partículas llegan a la Tierra, interactúan con su campo magnético y se canalizan hacia los polos magnéticos. Una vez llegan a la atmósfera superior, estas partículas chocan con átomos de oxígeno y nitrógeno. Concretamente, esos choques hacen que los átomos se agiten y, al volver a su estado normal, liberan energía en forma de luz.

¿Dónde se pueden ver auroras boreales con mayor facilidad?

Las regiones más frecuentes para ver estos fenómenos suelen encontrarse en zonas del norte del planeta como Canadá, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Groenlandia o Alaska. Las mejores condiciones para disfrutar del espectáculo visual se dan con cielos oscuros y despejados, generalmente lejos de la contaminación lumínica de las grandes ciudades.