Roberto Brasero avisa: "Más calor al final de la semana"

Será una semana de tiempo muy estable, dominada por el anticiclón, que parece adelantarse al verano. La única excepción será el paso de un frente que, entre el lunes y el martes, recorrerá el tercio norte de la Península.

Esta situación provocará un importante contraste térmico durante los primeros días de la semana: mientras el calor se mantiene e incluso aumenta en el este y el sur de España, el norte peninsular disfrutará de un ambiente más fresco, especialmente durante la jornada del martes.

Para este lunes esperamos algunas nieblas matinales en Galicia y el Cantábrico, que darán paso a una jornada nubosa con lluvias débiles en estas comunidades. También habrá nubosidad en el área del Estrecho, Melilla y el norte de Canarias, donde continúan soplando con fuerza los vientos alisios, acompañados de oleaje en el sur de las islas. Durante la tarde podrían desarrollarse algunas tormentas en el sur de Teruel y en zonas del Pirineo.

El contraste térmico será notable: las temperaturas máximas descenderán hasta 8 grados en el Cantábrico oriental y el alto Ebro. Así, ciudades como Santander apenas alcanzarán los 20 ºC y Bilbao los 21 ºC. En cambio, en el interior del este peninsular las máximas subirán en una magnitud similar, alcanzando los 34 ºC en Zaragoza y Teruel. En la mitad sur seguirán siendo muy elevadas, con 35 ºC en Toledo y hasta 36 ºC en Córdoba y Sevilla.

El martes refresca por el norte

El martes llegará con un ambiente más fresco en el norte de España debido a un nuevo descenso de las temperaturas máximas. Por la tarde, los termómetros bajarán alrededor de 6 grados en todo el tercio norte peninsular, así como en Baleares y en zonas del interior de la Comunidad Valenciana.

En el resto del país apenas habrá cambios, salvo un ligero ascenso en Badajoz y Huelva, donde hará más calor. Las temperaturas seguirán siendo altas en toda la mitad sur, con noches tropicales —mínimas superiores a 20 ºC— en el valle del Guadalquivir y en el litoral mediterráneo.

En Canarias tampoco se esperan cambios significativos. Continuarán soplando los alisios con rachas superiores a los 70 km/h en las zonas más expuestas. Además, mañana también se dejará sentir con fuerza la tramontana en el Ampurdán.

Más calor al final de la semana

El miércoles y el jueves serán jornadas muy soleadas en prácticamente toda España, una vez desaparezcan las brumas matinales. A partir del jueves se espera además un nuevo repunte térmico que traerá más calor de cara al final de la semana.

Las previsiones actuales apuntan de nuevo a valores cercanos a los 40 ºC el viernes en Badajoz y en el valle del Guadalquivir. También subirán las temperaturas en el norte peninsular y en Canarias, aunque sin alcanzar los registros excepcionalmente altos observados a finales de mayo.

De cara al próximo fin de semana no se descarta que el ascenso térmico continúe, aunque todavía es pronto para concretar su intensidad. Lo iremos afinando en los próximos días.