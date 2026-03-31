La previsión de Roberto Brasero para Semana Santa: "No se esperan grandes cambios"

El martes santo ha llegado con calor para el sur peninsular y con calima para Canarias. El polvo en suspensión está siendo denso por momentos y se presentan complicaciones en aeropuerto canario. El jueves ya debería ir a menos.

Densa calima en Canarias

Este miércoles se espera de nuevo la presencia de calima en todo el archipiélago canario. Hay avisos en todas las islas por una reducción significativa de la visibilidad a 3000 metros tanto en superficie como en altura. Aunque cambiemos de mes mañana el tiempo será el mismo que el de ayer. Abril empieza también con viento de norte que acumulará nubes en el cantábrico con lluvias débiles; dejará fuertes rachas otro día más en el Valle del Ebro, Ampurdán, Baleares y Pirineos donde se repetirán también las nevadas y e incluso mañana pueden alcanzar más intensidad por momentos, sobre todo en el pirineo occidental con una cota de nieve por encima de los 1000 metros.

En el resto de España este primer día de abril será igual de soleado que este último de marzo y casi también con la mismas temperaturas. Subirán ligeramente en la mitad norte y bajarán dos o tres grados en el sur de Andalucía que es donde hoy han estado más altas, con 29º en Huelva, 28ºº en Sevilla y 27º en Málaga, registrados hasta las seis de la tarde.

Jueves Santo

El jueves santo, y segundo día de abril, será también similar al de mañana con menos nevadas en Pirineos y menos arena ya en los cielos de Canarias. Ese día, uno de los más señalados de la semana, no se esperan grandes cambios respecto al anterior y se espera otro día de precipitaciones en cantábrico, Pirineos y Baleares. Podrá nevar en el Pirineo por encima de 1200-1400m. El viento todavía soplará con intensidad en el norte, este peninsular y Baleares acumulando nubes en estas zonas. En el resto del España predominarán los cielos poco nubosos o despejados y en Canarias irá remitiendo la calima. Temperatura sin cambios.

A partir del Viernes Santo

De cara a Viernes Santo la estabilidad irá terreno en el tiempo. Eso significa que irán disminuyendo las precipitaciones en el extremo norte ya a partir del mismo viernes y que las temperaturas irán subiendo tanto viernes y sábado en toda España con un predomino de cielos despejados de 28º a 30° en puntos del sur peninsular.

Desde el sábado al lunes incluido, se prevé que continúe el predominio de las altas presiones en la Península y en Baleares; solo en el noroeste podrían tener nubes con la llegada de frentes poco activos. En el resto de la Península y en Baleares no se esperan precipitaciones y los cielos permanecerán despejados y en Canarias también continuará el tiempo estable, con alisio moderado y cielos con intervalos de nubes pero sin calimas.

Las temperaturas seguirán en ascenso, sobre todos las diurnas, las heladas quedarán restringidas a zonas altas de los Pirineos y el viento ya será en general flojo.

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