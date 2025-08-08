Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora ola de calor: "Hasta 44 °C en el suroeste y aviso rojo en Canarias este fin de semana", alerta Mercedes Martín

La AEMET confirma que los umbrales oficiales de ola de calor seguirán activos, al menos, hasta el jueves 14 de agosto. La probabilidad de que este episodio se extienda más allá de esa fecha es alta, en torno al 80 %.

La previsión de Mercedes Martín 8 de agosto de 2025

Última hora ola de calor | Antena3 Noticias

España afronta hoy, viernes 8 de agosto, uno de los episodios más intensos del verano, que afecta a casi todo el territorio peninsular y a Canarias, con la única excepción del área cantábrica. La combinación de una masa de aire muy cálido y seco de origen africano con la fuerte insolación está disparando los termómetros muy por encima de lo habitual.

Este viernes se prevén 36–38 °C en gran parte del interior peninsular, con picos de 40 °C en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. En Canarias, el ascenso térmico iniciado el martes alcanzará su punto álgido este sábado y domingo, con máximas superiores a 40 °C en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, incluso en zonas costeras. La AEMET mantiene avisos rojos por temperaturas extremas en estas islas.

Fin de semana: calor y riesgo de incendios

El sábado y el domingo el calor se intensificará en el norte peninsular, litorales catalanes y tercio suroeste, con máximas que podrán alcanzar los 42 °C en el cuadrante suroeste y rondar los 40 °C en el valle del Ebro y las depresiones del noreste. Los cielos estarán despejados o con nubes altas, aunque por la tarde podrían desarrollarse tormentas secas en zonas montañosas del interior sur y este. Estas tormentas, con escasa precipitación, pero acompañadas de rayos y rachas fuertes de viento, incrementarán el riesgo de incendios forestales.

En Canarias, además de las máximas extremas, las mínimas nocturnas se mantendrán en 26–28 °C en vertientes sur. Los alisios soplarán con intensidad, mientras que en la Península predominarán vientos flojos o moderados según la zona. Las noches continuarán siendo sofocantes, con mínimas de 23–25 °C en el centro y sur peninsular y en los litorales mediterráneos.

Mapa avisos por calor sábado
Mapa avisos por calor sábado | Antena 3 Noticias

Semana próxima: calor persistente

El lunes, el calor más intenso se desplazará hacia el Levante, cantábrico oriental y extremo suroeste, con un descenso térmico en el noroeste. El martes y miércoles podrían alcanzarse hasta 44 °C en las principales depresiones del suroeste.

A partir del jueves 14, el escenario más probable apunta a un descenso de las temperaturas, sobre todo en la mitad occidental, aunque seguirán por encima de lo normal. Este comportamiento podría prolongar la ola de calor más allá de la fecha inicialmente prevista.

