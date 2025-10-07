A partir de mañana cambia el tiempo: hoy, cálido y soleado martes

Tenemos por delante el día más calurosoy además tranquilo de la semana. Las altas presiones siguen con nosotros, pero a partir de mañana se centrarán sobre el Reino Unido. Abriendo la puerta al regreso de la inestabilidad, de la mano de una vaguada de aire frío en altura, que puede dejar fuertes tormentas en el este.

Martes en calma

Se marchan las nubes del Mediterráneo y el sol se mantiene en el resto. Solamente aparecerá enturbiado por el paso de algunas nubes de tipo alto. Nubosidad blanquecina, deshilachada y translucida que tan solo decorará nuestros cielos. La excepción la encontraremos en Canarias con fuerte viento alisio, que dejará cielos nublados en el norte de las islas, posibilidad de algunas lloviznas, y además fuerte oleaje. Por eso se activa el aviso de nivel amarillo por fenómenos costeros en el sur de La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. La otra excepción la encontramos en el oeste de Galicia, con la llegada de nubes a última hora al oeste de A Coruña y Pontevedra.

El más caluroso de la semana

Este martes será el día con las temperaturas más altas de esta semana. Con una importante subida de los valores diurnos en el este de la península y comunidades del Cantábrico, que añadirá hasta 7ºC a los valores de ayer. Los 30ºC aparecerán en Cáceres, Toledo y Huelva. Se rozarán con 29º en Madrid, Zamora, Murcia y Ourense. El ambiente cálido regresa a Bilbao, Logroño, Pamplona y Oviedo con 27ºC. Los 26º predominarán en las costas del Mediterráneo, en Santa Cruz de Tenerife llegarán a 28ºC. Calor anómalo en octubre que irá disminuyendo porque durante los próximos días las temperaturas bajarán ligeramente día a día.

Llegan cambios

A partir de mañana las tormentas serán las protagonistas en el este del país. Para mañana jueves se activan los avisos de nivel amarillo por fuertes tormentas en Cuenca, Albacete y en el interior de la Comunidad Valenciana. En estos puntos se prevén fuertes chubascos y probables granizadas. Esta situación se extenderá de cara al jueves, añadiendo la posibilidad de tormentas más débiles en el zonas del montaña del centro. Durante el viernes se mantendrán la posibilidad de fuertes lluvias en la Comunidad Valenciana y Murcia. Precipitaciones, que más debilitadas, llegarían a Andalucía.

