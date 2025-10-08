DANA a la vista: César Gonzalo avisa del comienzo de un nuevo temporal en el Mediterráneo

La AEMET ha emitido un comunicado por un temporal de lluvias en el este, que hoy comienza, y que por lo menos se mantendrá hasta el próximo domingo. Viene de la mano de una vaguada de aire frío, que dará lugar a la formación de una DANA, que tiene nombre propio. Al igual que con las borrascas de gran impacto, a partir de ahora, la agencia dará nombre a las DANAS que puedan ser adversas. Esta lo es, por tanto, recibe nombre, 'Alice'.

Comienza el Temporal ‘Alice’

Hoy a partir del mediodía llegan las primeras tormentas. Durante la tarde podrán ser fuertes en el sur de Castilla y León, este de Castilla-La Mancha, y de cara a la noche en la Comunidad Valenciana. Con avisos activos de nivel amarillo en Castellón, Valencia, Alicante, Cuenca, Albacete, Segovia y Ávila. Zonas donde se esperan fuertes chubascos y posibles granizadas. Más débiles se esperan algunos chaparrones en el resto de la meseta sur, sur de Aragón, y el interior de Galicia. No se puede descartar que se den en la Comunidad de Madrid. Vuelven las nubes a las comunidades del Cantábrico, podrán dejar algunas lluvias débiles en el principado de Asturias. Se mantiene el fuerte viento alisio en Canarias, nublando el norte de las islas. En el resto del país tendremos cielos despejados.

Por fin, empiezan a bajar

Durante lo que queda de semana las temperaturas máximas irán bajando. Hoy lo harán con una importante bajada en las Comunidades del Cantábrico, y el oeste de la Península. Mañana este descenso se extenderá al este y el resto del interior. Durante lo que queda de semana, seguiremos perdiendo grados en nuestros termómetros.

Lluvias persistentes

A partir de mañana, llega lo peor del temporal. Con lluvias que serán persistentes a lo largo de las próximas jornadas, y que además podrán ser locamente muy fuertes. Por tanto, los acumulados de lluvias pueden ser muy importantes. Se elevan a naranja mañana el nivel de los avisos en el sur de Valencia, norte de Alicante e Ibiza. Zonas donde en tan solo 4 horas podrían acumularse más de 100 litros por metro cuadrado. Las fuertes tormentas también podrán descargar en las costas de Cataluña, más débiles lo harán en la Región Murcia y este de Andalucía. Durante el viernes el panorama meteorológico será muy similar, ya de cara al domingo la posibilidad de lluvias se reducirá en el Mediterráneo, manteniéndose en la Comunidad Valenciana.

