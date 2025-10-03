Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Altas temperaturas

Días cálidos con coloridos amaneceres y atardeceres: César Gonzalo analiza el veranillo

Abundantes nubes de tipo alto en los cielos de este viernes. Blanquecinos durante el día y, probablemente, un colorido atardecer. En cambio, cielos cubiertos en el oeste de Galicia, norte de Baleares y de Canarias. Tiempo estable y muy cálido. Sigue el veranillo con temperaturas más altas de que las del jueves en puntos del sur y este.

César Gonzalo

La previsión de César Gonzalo en este veranillo de octubre. | Antena 3 Noticias

César Gonzalo
Publicado:

Seguimos de veranillo, con altas temperaturas y en esta jornada como novedad, con muchas nubes de tipo alto. Son las que hoy nos van a dejar cielos blanquecinos durante el día, y con un poco de suerte un bonito y colorido atardecer.

Nubes altas

Están formadas por pequeños cristales de hielo, en vez de por minúsculas gotas de agua, y se forman a partir de 6 km de altura. Llegan de la mano de una ciclogénesis explosiva en el atlántico, que pone en alerta al Reino Unido. Gracias a presencia del anticiclón en nuestras latitudes, sus frentes se deshacen y tan sólo nos llegan estas nubes traslúcidas y difuminadas. Repetimos atentos al atardecer de este viernes que nos puede sorprender con un bello arrebol crepuscular o ‘candilazo’.

Viernes estable

Jornada con marcada estabilidad en la que la posibilidad de cielos más cubiertos solo se centra en el norte de Canarias, el oeste de Galicia y con posibilidad dejar algunas lloviznas en el norte de Mallorca. En el resto tendremos la citada nubosidad de tipo alto, y por la tarde algunas nubes de evolución surgiendo en zonas de montaña del Extremadura, Andalucía y sierras del sistema Ibérico.

Más veranillo

Las temperaturas suben ligeramente en el sur de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña y en Canarias. Solo bajarán suavemente en Galicia, y las comunidades del Cantábrico. Se prevé una tarde calurosa con 33ºC en Córdoba. Llegarán a 30º en Huelva, Cáceres y Murcia. Además, se rozarán en Toledo, Salamanca, Ourense y Madrid. En capitales de la mitad norte como Zaragoza, Logroño y Pamplona tendrán unos 25º. Las más bajas entre los 22º y 24º se esperan en A Coruña, Oviedo y Santander.

Llega un frente mañana

El sábado las temperaturas bajarán en el noroeste de la Península con el regreso de cielos grises y lluvias débiles en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y norte de Navarra. En el resto apenas tendremos cambios. Se mantendrán el ambiente cálido.

Calor en pausa

En cambio, el domingo los vientos de componente norte cobran fuerza. Provocando una importante bajada de las temperaturas en el norte y el centro. Pondremos en pausa al veranillo, por un día tan solo. En cambio, en el sur el calor no se marchará. Será un día de lloviznas en el extremo y de posibles tormentas en el litoral catalán y norte de Baleares. Para la semana que viene el calor y el tiempo estable regresarán.

