Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad
N/A
N/AN/A

No hay datos disponibles, activa la geolocalización de tu navegador.

Precip.:N/A
Humedad:N/A
Viento:N/A
N/A
N/AN/A
Sensación t.:N/A
Salida sol:N/A
Puesta sol:N/A

Datos ofrecidos por AEMET

Tiempo estable

Lunes y martes de prórroga del veranillo: César Gonzalo avisa que después el tiempo se complica en el Mediterráneo

Dia de cielos cubiertos y de lluvias débiles en las costas mediterráneas del sur. El sol regresa a Galicia y al litoral cantábrico, y se mantiene en le resto acompañado de algunas de tipo alto. El viento alcanzará rachas fuertes en el norte de Girona, Baleares y de A Coruña. Por la tarde se recuperan las temperaturas máximas en la mitad norte, en cambio, en el sur los cielos cubiertos rebajarán unos grados las temperaturas.

César Gonzalo

Lunes y martes de prórroga del veranillo. Después el tiempo se complica en el Mediterráneo. | Antena 3 Noticias

Publicidad

César Gonzalo
Publicado:

Arrancamos nueva semana con una prórroga del veranillo durante el lunes y el martes. Con temperaturas que salvo en el sur, se recuperarán de la bajada del domingo. Cálidas temperaturas y tiempo estable en el arranque. Pero si miramos más lejos en la previsión, vemos que llegan cambios en el tiempo. Sino cambia nada, una nueva vaguada de aire frío podrá dejar fuertes tormentas en el Mediterráneo a partir del miércoles.

Viento húmedo

Hoy el viento de componente este en el Mediterráneo, está dejando cielos grises y lluvias en sus costas. Han sido más abundantes de lo previsto en el sureste con importantes acumulados de hasta 20 litros/m2 en lo que llevamos de día, según las estaciones de AEMET. Precipitaciones que pueden continuar, débiles, en el este de Cádiz, de Almería, Ceuta, Alicante, Murcia y en el norte de Baleares. Acompañadas de fuerte viento en el norte de Mallorca, también Menorca, Girona y A Coruña. Día de cielos despejados en Galicia y en el resto del Cantábrico. Precisamente el sol, acompañado de algunas nubes altas, nos acompañará en el resto, salvo en el norte de Canarias donde se prevén cielos nublados.

[[H2:Prórroga del veranillo]

]Durante el lunes y el martes van a predominar los ascensos de temperaturas. La excepción hoy la encontraremos en el sur, donde tendrán un importante descenso térmico. En cambio, en la mitad norte, en esta jornada, llega una marcada subida añadiendo hasta 9º a los valores de ayer. Las más calurosas se mantendrán en Sevilla con 33º, Badajoz con 32º y Ourense con 30º. Los 25 ºC se alcanzarán en Cuenca, Zamora, Lugo, Alicante, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. Las más bajas se mantendrán en el extremo norte con 21ºC en Oviedo y Santander.

Tormentas a la vista

Mañana las nubes abandonan el Mediterráneo y la tranquilidad se mantendrá en el resto. Será a partir del miércoles cuando lleguen los cambios. Con posibles tormentas en zonas del interior del este y del centro, sobre todo en zonas de montaña. Entre el jueves y el vieres las precipitaciones se centrarán en el Levante, donde podrán ser fuertes. Chubascos que también podrán extenderse al centro. Hasta aquí avanzamos la previsión, porque aún hay mucha incertidumbre en lo que sucederán durante este fin de semana, puente del pilar para los más afortunados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Publicidad

El Tiempo

César Gonzalo

Lunes y martes de prórroga del veranillo: César Gonzalo avisa que después el tiempo se complica en el Mediterráneo

Mercedes Martín

Mercedes Martín: "Calor casi veraniego en el sur y desplome térmico en el norte"

Roberto Brasero

Roberto Brasero avisa de la llegada de un frente atlántico: "Se contempla un descenso de hasta 8º de golpe"

César Gonzalo
Altas temperaturas

Días cálidos con coloridos amaneceres y atardeceres: César Gonzalo analiza el veranillo

Roberto Brasero y la previsión del viernes 3 de octubre
La previsión

Roberto Brasero explica hasta cuándo va a durar el tiempo de veranillo

César Gonzalo
Altas temperaturas

César Gonzalo revela la excepción de este veranillo que tenemos para rato: el domingo

Las temperaturas máximas siguen en ascenso. Hoy será acusado en el norte, y ligero en el resto. Con máximas que alcanzan los 34ºC en el Guadalquivir, y los 28ºC en en cetro. Jueves de cielos despejados, salvo en Canarias, litoral de Cataluña, área del Estrecho y Baleares. Por la tarde las nubes de tipo alto decorarán los cielos del norte.

Delta del Ebro, Tarragona
Tus imágenes

La mejor foto del tiempo de septiembre 2025

Los espectadores ya han votado para elegir la mejor foto del mes de septiembre.

Roberto Brasero y la previsión del jueves 2 de octubre

Roberto Brasero: "Tiempo de sol y más calor en los próximos días"

César Gonzalo

Vuelve la calma con tardes cada vez más cálidas: la previsión de la semana de César Gonzalo

El temporal deja varios heridos en Ibiza

Las intensas lluvias dejan varios heridos en Ibiza y más de 500 incidentes en la Comunidad Valenciana

Publicidad