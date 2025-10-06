Lunes y martes de prórroga del veranillo: César Gonzalo avisa que después el tiempo se complica en el Mediterráneo

Arrancamos nueva semana con una prórroga del veranillo durante el lunes y el martes. Con temperaturas que salvo en el sur, se recuperarán de la bajada del domingo. Cálidas temperaturas y tiempo estable en el arranque. Pero si miramos más lejos en la previsión, vemos que llegan cambios en el tiempo. Sino cambia nada, una nueva vaguada de aire frío podrá dejar fuertes tormentas en el Mediterráneo a partir del miércoles.

Viento húmedo

Hoy el viento de componente este en el Mediterráneo, está dejando cielos grises y lluvias en sus costas. Han sido más abundantes de lo previsto en el sureste con importantes acumulados de hasta 20 litros/m2 en lo que llevamos de día, según las estaciones de AEMET. Precipitaciones que pueden continuar, débiles, en el este de Cádiz, de Almería, Ceuta, Alicante, Murcia y en el norte de Baleares. Acompañadas de fuerte viento en el norte de Mallorca, también Menorca, Girona y A Coruña. Día de cielos despejados en Galicia y en el resto del Cantábrico. Precisamente el sol, acompañado de algunas nubes altas, nos acompañará en el resto, salvo en el norte de Canarias donde se prevén cielos nublados.

[[H2:Prórroga del veranillo]

]Durante el lunes y el martes van a predominar los ascensos de temperaturas. La excepción hoy la encontraremos en el sur, donde tendrán un importante descenso térmico. En cambio, en la mitad norte, en esta jornada, llega una marcada subida añadiendo hasta 9º a los valores de ayer. Las más calurosas se mantendrán en Sevilla con 33º, Badajoz con 32º y Ourense con 30º. Los 25 ºC se alcanzarán en Cuenca, Zamora, Lugo, Alicante, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. Las más bajas se mantendrán en el extremo norte con 21ºC en Oviedo y Santander.

Tormentas a la vista

Mañana las nubes abandonan el Mediterráneo y la tranquilidad se mantendrá en el resto. Será a partir del miércoles cuando lleguen los cambios. Con posibles tormentas en zonas del interior del este y del centro, sobre todo en zonas de montaña. Entre el jueves y el vieres las precipitaciones se centrarán en el Levante, donde podrán ser fuertes. Chubascos que también podrán extenderse al centro. Hasta aquí avanzamos la previsión, porque aún hay mucha incertidumbre en lo que sucederán durante este fin de semana, puente del pilar para los más afortunados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.