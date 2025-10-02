Roberto Brasero explica hasta cuándo va a durar el tiempo de veranillo

Puedes llamarlo 'veroño', como un verano en otoño, o puedes llamarlo veranillo, como el de San Miguel y el del membrillo… Es habitual tener durante los meses otoñales un período o varios incluso en los que repuntan las temperaturas y ahora en el inicio de octubre estamos teniendo uno de ellos. Desde ayer lo estamos comprobando ya en muchas zonas y tanto hoy como el viernes lo vamos a notar en muchas más.

Un viernes de sol y calor el que tenemos por delante. Jornada de cielos despejados en general con algunas nubes puntuales en el Mediterráneo, sobre todo en Baleares que es donde podrá caer algún chubasco aislado, mientras que en Canarias, al revés: el viernes se retirarán esas nubes que tenemos hoy y volverá el sol.

En Galicia y el Cantábrico van a bajar mañana las máximas, mientras que subirán en el sur de la península: podríamos llegar a los 35º en zonas de Córdoba y Sevilla y los 33º en el interior de Cádiz, por Jerez de la Frontera. Subirán también las temperaturas diurnas en el este de la península: vuelven los 30º a Murcia. Y atención en Galicia a las nieblas en el interior de A Coruña y de Lugo porque mañana pueden ser densas y persistentes: ese será el anuncio del frente que llega el sábado para cambiar el tiempo del extremo norte durante el fin de semana.

Un frente llega el sábado

Según las últimas previsiones, este sábado se espera la llegada de un frente desde el Atlántico que recorrerá el extremo norte peninsular que iría avanzando de oeste a este y dejando precipitaciones en Galicia, área cantábrica, norte del Sistema Ibérico y cara norte del Pirineo. En esas zonas es donde se irá cubriendo el cielo de nubes e incluso puede llover, pero estamos viendo que, por un lado, este frente podría avanzar muy rápido con lo que es probable que por la tarde ya no llueva en Galicia. y por otro, viene con viento sur por lo que a pesar de las nubes, las temperaturas del sábado seguirán siendo cálidas en el Cantábrico.

Otra cosa es el domingo cuando ya haya pasado el frente, cambie el viento y ahí sí puedan bajar las temperaturas en el norte peninsular como enseguida contamos. Pero antes terminamos con la previsión para el sábado en el resto de España. Y ahí sí podemos decir que seguirá el veranillo. O el 'veroño' si lo quieres llamar así: 25º en Ávila, 26º en Pamplona, en Madrid 29º, en Málaga y en Toledo 30º, en Badajoz y Granada 31º, en Murcia 34º y hasta 35º en Sevilla. Y todo ello con cielos mayoritariamente despejados.

El domingo refresca en el norte

Para el domingo, tres cosas a tener en cuenta. La primera es que el frente cuando llegue al norte del Mediterráneo podría reactivarse y dejar algunas lluvias en forma de chubascos en el nordeste peninsular y en Baleares, sin descartar alguno localmente fuerte en litorales de Cataluña, y con tormenta en zonas del interior próximas al Pirineo.

También son probables lluvias débiles en interior del País Vasco, norte de la Rioja y en otros puntos del litoral mediterráneo, más probables quizá en el entono del Cabo de la Nao. En el resto de la mitad norte muchas nubes por la mañana y más despejado por la tarde y en la mitad sur bastante sol durante todo el día. Lo segundo a tener en cuenta: El descenso de las temperaturas que vamos a tener el domingo en todo el tercio norte, y que se seguirá notando aunque se marchen las nubes, porque el viento irá cambiando. se meterá viento del norte y eso puede hacer bajar de golpe 6 o 7 grados las temperaturas respecto al día anterior.

Por lo tanto en las comunidades del Cantábrico, La Rioja, Navarra o en Castilla y León ya no están tan altas como las del sábado y podemos hablar incluso de que el domingo en esas zonas vuelve a refrescar. Mientras, en el resto de España seguirán sin cambios, es decir, con sol y temperaturas bastantes elevadas para la fecha. Y eso es lo tercero y último que quería señalar: que quitando el tercio norte, donde refresca, y el norte del Mediterráneo donde podría llover, en el resto de España el domingo seguirá el veranillo.

