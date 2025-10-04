Mercedes Martín: "Calor casi veraniego en el sur y desplome térmico en el norte"

La jornada de hoy ha estado dominada por la estabilidad atmosférica y un ambiente claramente veraniego en la mayor parte del país. Los cielos despejados y las temperaturas elevadas fueron la tónica general, aunque en algunos puntos del Mediterráneo y Baleares se registraron intervalos nubosos y chubascos muy locales.

El calor se hizo notar con especial intensidad en Andalucía occidental, donde los termómetros alcanzaron valores propios de final de verano. Según datos de la AEMET, los registros más altos se midieron en torno a las primeras horas de la tarde:

Sevilla (Tablada, Sevilla): 35,6 ºC a las 16:00 h

Jerez de la Frontera, Aeropuerto (Cádiz): 34,7 ºC a las 16:30 h

Écija (Sevilla): 33,7 ºC a las 16:20 h

Morón de la Frontera (Sevilla): 33,6 ºC a las 15:50 h

Sábado: cambios en el norte

El anticiclón seguirá imponiéndose en casi todo el territorio, con un ambiente cálido para la época del año. Solo el noroeste notará un cambio con la llegada de un frente que recorrerá Galicia y la cornisa cantábrica, lo que dejará cielos nublados, lluvias dispersas y nieblas persistentes en el interior de A Coruña y Lugo.

En el resto, calor generalizado: Ávila alcanzará los 25 ºC, Pamplona los 26 ºC, Madrid subirá hasta 29 ºC y Sevilla se moverá en torno a 35 ºC. En el Mediterráneo y Baleares, las máximas oscilarán entre 29 y 31 ºC en localidades como Marbella, Motril, El Ejido o Carboneras. En Málaga, el terral podría disparar aún más los termómetros, superando los 30 ºC.

Mapa máximas sábado | Antena 3 Noticias

Domingo: desplome de temperaturas

El domingo traerá un cambio brusco en el tercio norte. Aunque las lluvias serán más débiles y dispersas, el viento del norte arrastrará aire frío, provocando un descenso repentino de más de 10 ºC en menos de 24 horas.

En Burgos y Soria las máximas no pasarán de 16 ºC; Pamplona y Oviedo se quedarán en torno a 18 ºC; y Bilbao o Santander apenas rozarán los 19 ºC. Una imagen totalmente distinta al sur, donde Sevilla y Córdoba seguirán superando los 32-33 ºC, y tanto la costa andaluza como el litoral levantino mantendrán máximas cercanas a los 30 ºC.

En Cataluña y Baleares, al descenso térmico se añadirá una inestabilidad más marcada, con chubascos localmente intensos que podrían ir acompañados de tormenta.

Temperatura domingo | Antena 3 Noticias

Canarias: régimen de alisios

En el archipiélago canario continuará la misma dinámica de los últimos días. Los alisios soplarán con intensidad moderada a fuerte, acumulando nubosidad en las vertientes norte de las islas montañosas. En contraste, el sur disfrutará de cielos despejados y temperaturas estables, alrededor de los 26 ºC.

