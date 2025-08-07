¿Qué son las tormentas secas? El fenómeno que pone en jaque los incendios forestales en plena ola de calor

Está claro que el calor no nos está dando tregua. Las altas temperaturas actuales, debido a la ola de calor que se le prolongará hasta el martes 12 de agosto según detalla la AEMET. Con ello, hay un fenómeno que va a predominar próximamente: la tormentas seca.

Según detalla la página 'El Tiempo.es', la actividad convetiva puede dar lugar a tormentas fuertes y principalmente secas. Un fenómeno que puede ir acompañado de fuertes rachas de viento. A partir de la tarde de este jueves, es probable que se desarrollen nubes de evolución en el interior de la península.

En lo que respecta a la predicción del jueves, se estima que lleguen tormentas aisladas y débiles en algunas regiones. Según detalla la AEMET y recoge el mismo medio, se espera que dejen poca precipitación o que sean secas. Esto se dará hoy en la parte de las Béticas, más en concreto en Jaén y Granada. El riesgo de tormentas está presente en Jaén capital, Montes de Jaén y el Valle de Guadalquivir en Jaén y a su vez en varias partes de Granada como la cuenca del Genil, Guadix o Baza, pudiendo ir acompañado de fuertes rachas de viento.

La tormenta seca, una amenaza para las zonas de alto riesgo de incendios forestales

La tormenta seca se caracteriza por descargas eléctricas y actividad conventiva aunque sin precipitaciones significativas en superficie. A pesar de la presencia de cumulonimbos, la lluvia se evapora antes de tocar el suelo por las capas de aire muy seco en niveles bajos de la atmósfera.

Cabe mencionar que estas tormentas son especialmente peligrosas para las zonas de alto riesgo de incendio forestal ya que los rayos pueden iniciar una llama y esto, sin que la lluvia los apague.

Estas tormentas, principalmente secas, pueden estar acompañadas por fuerte viento y de aparato eléctrico. Unas tormentas prolongarán las tardes del viernes, sábado y domingo, según 'El Tiempo'.

¿Dónde es probable que surjan las tormentas este fin de semana?

El viernes se prevee que puedan llegar a formarse en zonas de montaña del sur y este peninsular, en zonas como Ibérico, Pirineos y de nuevo en las Béticas aunque no se descartan que esto ocurra en zonas del centro peninsular.

Al día siguiente, cabe la posibilidad de que este fenómeno se encuentre en zonas del sur de la Ibérica, en Pirineos, parte este del sistema Central. A su vez, se podrían ver aisladas en parte Cantábrica y sierras del sureste además de Teruel y noreste de Castilla-La Mancha. Para el fin de semana, se esperan las tormentas más fuertes en Pirineos y norte del sistema Ibérico.

