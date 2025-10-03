Roberto Brasero avisa de la llegada de un frente atlántico: "Se contempla un descenso de hasta 8º de golpe"

Este primer fin de semana de octubre llega con un tiempo que podría ser de primeros de septiembre. Noches y amaneceres fríos eso sí, pero tardes cálidas de hasta 35º a la sombra como tuvimos ayer en El Granado (Huelva) y como podremos tener hoy y mañana en Sevilla capital. Sin embargo también tendremos un frente atlántico -procedente de la potente borrasca Amy que tendrán en Irlanda y Gran Bretaña- que recorrerá el extremo norte peninsular dejando algunas lluvias durante el sábado y después un domingo con vientos de componente norte, y por lo tantos más frescos.

El lunes por la mañana amaneceremos también con un ambiente más frío pero luego a lo largo de la semana próxima lo que estamos viendo en el pronóstico es que vuelven a subir las temperaturas, ya incluso desde el mismo martes, y en general volverá a ser una semana con mucho sol y tardes cálidas.

Sábado con sol por el norte

Este sábado y debido al frente que mencionamos se esperan lluvias en Galicia y Asturias desde por la mañana, el resto del Cantábrico a lo largo del día y sobre todo por la tarde y al final de la jornada en el norte de la Ibérica y cara norte del Pirineo. En el resto de la Península se espera un tiempo estable, con abundante nubosidad de tipo alto a primera horas y brumas en el alto Ebro, Estrecho y litorales mediterráneos y una tarde más soleada en general. En Baleares se darán intervalos nubosos con baja probabilidad de algún chubasco ocasional en el norte y tendencia a despejar; mientras que en Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad baja en el norte de las islas

35º en Sevilla y 34º en Murcia

Seguirán mañana las altas temperatura en general e incluso subirán más en el arco mediterráneo y solo bajarán en Galicia. Llegaremos a 26º en Burgos y en Bilbao, 27º en Pamplona, 28º en Valladolid, 30º en Madrid, en Málaga y en Zaragoza; 34º en Córdoba y en Murcia y hasta 35º en Sevilla. Sin embargo el domingo no serán tan altas y eso lo de tendremos que tener en cuenta en muchas de esas capitales citadas, tanto del norte como del este de España.

El domingo refresca

Para el domingo se contempla un descenso de hasta 8º de golpe en las máximas de Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón, Asturias, Cantabria, País Vasco, zonas de la comunidad de Madrid provincia de Cuenca, Valencia y Región de Murcia. De los 34º del sábado en Murcia capital pasaremos a 27º el domingo, de los 28º de Valladolid a 20º, de los 30º de Zaragoza 23º.

Seguirán siendo suaves, ya ven, pero no tan cálidas como las del día anterior. Y a eso hay que sumar el viento fresco que tendremos en muchas de esta zona, y con rachas fuertes incluso, como la tramontana en el Ampurdán o el cierzo en el Valle del Ebro. Lluvias dominicales en puntos del litoral Catalán, Baleares y cantábrico oriental, y más soleado en el resto de la península.