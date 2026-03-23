Roberto Brasero: "Vuelve el anticiclón y tiene intención de quedarse hasta Semana Santa"

Ya hemos visto cómo ha empezado la semana, con mucho sol en la mayor parte de España y una borrasca que sigue, eso sí, en Canarias. Mañana martes el día será parecido, con Therese dejando lluvias todavía en el archipiélago y esas lluvias pueden ser fuertes y con tormentas en las islas occidentales. Otro día más. Hay zonas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria donde hoy han superado los 300 l/m2 de lluvia recogidos desde que empezó este episodio.

Mañana tendremos también alunas nubes que podrían dejar lluvias débiles en el entorno del Mar de Alborán, Ceuta y Melilla, y en el resto de España seguirá luciendo el sol. Ojo a las temperaturas. Amaneceremos con frío y heladas en zonas del centro y el interior norte peninsular incluídas capitales como Burgos o Soria donde se prevén mínimas por debajo de 0º. Luego el día será soleado y las temperaturas diurnas subirán en la mayor parte de España sobre todo mañana en la mitad norte, con un ligero descenso en el sur de Andalucía.

Por ello hay zonas donde se producirá una gran diferencia entre la mínima y la máxima, lo que conocemos como amplitud térmica, muy habitual en este periodo a caballo entre el invierno y la primavera, y que responde también a la presencia del anticiclón: las altas presiones despejan el cielo de nubes y por el calor nocturno "se escapa" en la noche despejada (las nubes retienen más calor) y durante el día el sol tiene muchas horas para ir calentando un poco más. Estos primeros días de la semana serán días de gran amplitud u oscilación térmica pero el jueves ya no tanto porque volverán a bajar las temperaturas diurnas

Vuelve el anticiclón y se queda

Y es que tras un martes de sol tendremos un miércoles muy parecido, con cielos despejados en general salvo en el Cantábrico y Pirineos donde se irá nublando. Podrá llover por allí a partir de la tarde con nevadas en alta montaña. Las temperaturas bajarán claramente en el cantábrico, pero podrán subir en el centro y el sur peninsular. En Sevilla se rondarán los 25°; 24º en Murcia, 21º en Zaragoza o 20° en Madrid. Para el jueves probable que se produzca un marcado descenso de las temperaturas con la llegada de una masa aire frío, impulsada por vientos del norte.

Estos vientos podrán ser fuertes o muy fuertes en zonas del norte y del este peninsular y en Baleares. La lluvias quedarían restringidas al extremo norte y zonas de montañas del tercio norte. En el resto intervalos nubosos, pero sin lluvias. Aunque haga más frío seguirá mandando el anticiclón, esta vez un poco más aparado hacia el norte de las Azores. Pero su intención es seguir ahí también en los días posteriores. Y ahí ya nos estaríamos metiendo en terreno de la Semana Santa. ¿Qué nos dicen a día de hoy los pronósticos?

Primer avance de la Semana Santa

El viernes de esta semana se conoce como Viernes de Dolores en la tradición cristiana y es tradicional que ese día muchos empiecen ya sus vacaciones de Semana Santa -los que puedan-, otros lo harán en los días más señalados, a partir del jueves y viernes santo, y algunos ni siquiera esos.

Para los interesados en el tiempo de esos días podemos decir que en el pronóstico a siete días que solemos manejar ya entra hasta el domingo que viene, que sería el Domingo de Ramos, y luego a partir de ahí ya entramos en terreno de mayor incertidumbre aunque algo vamos a comentar también de esos pronóstico de mayor rango (a 9 o 15 días) y por tanto con mayor probabilidad que puedan cambiar (yo no digo "fallar" porque ya estamos advirtiendo de la menor fiabilidad de esas previsiones: es decir, el "fallo" o que puedan cambiar de aquí a 10 días, también se contempla como probable).

De viernes a domingo de Ramos

Lo que estamos viendo a día de hoy para este próximo viernes, el sábado y el Domingo de Ramos es un tiempo frío, o al menos más frío de lo que tocaría en estas fechas. Tendremos heladas en puntos del interior del norte y e incluso del interior este peninsular y temperaturas máximas bajas que las que vamos a tener en estos primeros días de la semana. Hará frío de noche, como ahora, pero de día también, sobre todo en la mitad norte. En el centro y sur serán más llevaderas pero nota tantas como las que tendemos mañana, por ejemplo.

Aún así podremos llegar a 22º en el Guadalquivir, 20º a orillas del Mediterráneo o 15º en la zona centro. En Ávila por ejemplo, hoy se contempla una máxima de 9º para el domingo. Ahí sí se notarás más el frío…. Pero sin lluvias. Las precipitaciones de esos días, según la previsión que tenemos hoy, se quedarían acotadas al tercio norte peninsular y posiblemente en áreas montañosas del resto de la mitad norte. Lluvias en el Cantábrico central y oriental y nevadas en pirineos, básicamente, con una cota de nieve que irá en descenso.

De Lunes Santo a Miércoles Santo

Para esos días, los modelos meteorológicos están dando salidas bastante parecidas y todos tiran de momento en la misma dirección: el anticiclón volvería a dominar el tiempo, se cortaría el flujo de viento norte que habría dado lugar al descenso térmico y las temperaturas volverían a recuperarse ya a partir del mismo lunes y también durante martes y miércoles.

El mapa de anomalías para esa semana también es consecuente con este pronóstico ya que marca precipitaciones por debajo de lo normal para esa fecha en toda España salvo en puntos del Cantábrico oriental y este peninsular donde serían las normales. Y en esas fechas tampoco son ahí excesivas, pero los modelos ya te dan previsión para esos días y el Europeo y el GFS tiran hacia el mismo lado: mucho sol y baja escasa probabilidad de lluvias, con presencia de nubes en el Mediterráneo por cierto flujo de viento de levante que sobre todo ve el modelo americano. Deberían ser días tranquilos y que puedan salir todas las procesiones que ya tenemos en esos primeros días de la Semana Santa.

A partir del Jueves Santo

Como en la vida en general, en el caso de las previsiones mirar más lejos también significa ver peor. Los días clave de la Semana Santa, a partir del jueves santo, entran de momento en esa zona de incertidumbre donde un pronóstico tiene un bajo índice de confianza. Existir, existen, hacerse, se hacen, pero también es muy probable que en esos días 10 que quedan hasta entonces puedan variar y vaya dando tumbos… O no.

Que se mantenga lo que dicen ahora también es factible y lo que dicen ahora es que seguirá el anticiclón: a día de hoy no aparece ninguna borrasca en España en los pronósticos extendidos a más de 10 días. Lo único que en este periodo, en los próximos 10 días, aún hay tiempo para que pueda aparecer esa borrasca que, insisto, ahora mismo no se ve.

Realmente con tanto tiempo por delante y en este periodo tan cambiante e inestable para la atmosfera que es el inicio de la primavera, hacer un pronóstico a más de 10 días sí sería parecido a tirar una moneda al aire: la confianza en cualquiera de los dos escenarios -el que se cumpla lo que dice ahora o el que cambie radicalmente- vendrían a tener la misma probabilidad de 50%. Ya iremos viendo en los próximos días si acaba tomando fuerza el escenario de la cara o el de la cruz. ¡Y aquí lo seguiremos contando!

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