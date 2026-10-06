Roberto Brasero: "A partir del jueves lloverá menos pero hará más frío"

Esta racha de lluvias y fuertes tormentas empieza tener fin. El miércoles todavía serán abundantes, sobre todo en la mitad norte, pero a partir del jueves el tiempo recupera la estabilidad. Quedarán todavía algunas precipitaciones en la mitad norte y noreste, y tendremos a cambio una bajada de temperaturas que, de nuevo, se notará sobre todo en el norte de España.

Todavía tormentas fuertes

De momento, este miércoles, atención a las lluvias que pueden dejar cantidades abundantes en el norte de Galicia, área del Cantábrico, Pirineos, Baleares y también en las islas montañosas del archipiélago canario.

A primeras horas todavía serán generalizados los chaparrones casi en cualquier punto de la Península, sobre todo en el sureste y la costa catalana -donde de nuevo hoy se están produciendo algunas inundaciones en la provincia de Tarragona-, pero se quedarán en el extremo norte, que es donde tendremos un aporte extra de humedad. En el oeste y sur peninsular, la tarde podría quedarse incluso poco nubosa.

Temperaturas en descenso

El jueves todavía lloverá en Baleares, Cataluña y el Cantábrico, mientras que en el resto ya es poco probable que se repitan las tormentas y se irá imponiendo el sol. Eso sí, con un ambiente más fresco en general.

El martes por la noche bajan las temperaturas mínimas y el amanecer de mañana será más fresco. Luego, por la tarde, bajarán las máximas en la mayor parte del país, sobre todo en el Cantábrico, donde podrían ser un descenso notable.

En el litoral mediterráneo no se esperan cambios ni en Ceuta y Melilla donde seguirán a 25ºC y 26ºC respectivamente. La máxima de toda España serán los 30ºC que se esperan en Alicante. El jueves subirán en el suroeste y pasarán de nuevo de los 30ºC en Córdoba y Sevilla mientras que en la mitad norte seguirán bajando los termómetros. Y como por ahí sí pueden seguir las precipitaciones, es probable que este jueves ya podamos ver alguna nevada en cumbres del Pirineo.