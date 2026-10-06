Mercedes Martín, sobre la DANA que se acerca: "Tormentas muy fuertes el martes y desplome de las temperaturas el miércoles"

La inestabilidad vuelve a dominar el tiempo en España este martes 6 de octubre. Una DANA situada al oeste de la Península favorecerá la formación de chubascos y tormentas en amplias zonas del país, con especial atención a la tarde, cuando se esperan las precipitaciones más intensas.

No será un episodio uniforme. Algunas tormentas podrán descargar con fuerza en muy poco tiempo, acompañadas de granizo y rachas intensas de viento, mientras que a pocos kilómetros las precipitaciones serán mucho más débiles.

Los mayores acumulados se esperan en puntos de Galicia, Asturias, Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha, las sierras del centro y suroeste peninsular, los Pirineos y los litorales de Cataluña.

La tarde de este martes, el momento más adverso

Los primeros chubascos han aparecido desde primeras horas, pero será durante la tarde cuando la actividad tormentosa gane extensión e intensidad.

Se contemplan precipitaciones localmente muy fuertes y acumulaciones significativas en Galicia y Asturias, además de sectores de Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha, los Pirineos y Cataluña.

Los avisos por lluvia alcanzan umbrales de hasta 40 l/m² en una hora en el litoral catalán y de 30 l/m² en una hora en otros puntos del norte, nordeste y centro peninsular.

Las tormentas podrán venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, lo que aumenta el riesgo de incidencias allí donde descarguen con mayor intensidad.

Canarias tampoco quedará al margen. Se esperan chubascos y tormentas ocasionales, localmente fuertes en medianías y zonas altas de las islas montañosas. Además, la presencia de calima podrá favorecer algunos episodios de lluvia de barro.

Avisos martes 6 de octubre | Antena 3 Noticias

El miércoles, menos tormentas pero todavía fuertes

La situación comenzará a cambiar durante el miércoles, aunque la estabilidad todavía tendrá que esperar.

Una vaguada atravesará el territorio y mantendrá las precipitaciones en buena parte de la Península y Baleares. Sin embargo, las lluvias más abundantes se desplazarán hacia el Cantábrico y el norte de Galicia, donde podrán dejar acumulaciones significativas.

El nordeste peninsular y Baleares también seguirán bajo vigilancia. Allí se esperan tormentas fuertes e incluso localmente muy fuertes, con posibilidad de granizo.

Durante la madrugada, el sudeste peninsular todavía podrá registrar chubascos intensos. Después, conforme avance la jornada, las precipitaciones perderán presencia en el oeste y el sur y se irán abriendo claros.

Los avisos del miércoles contemplan hasta 40 l/m² en una hora en sectores del litoral catalán, alrededor de 20 l/m² en una hora en otras zonas del nordeste y Baleares y valores de 15 l/m² en una hora en distintos puntos del norte y sureste.

Avisos miércoles 7 de octubre de 2026 | Antena 3 Noticias

Bajada notable de las temperaturas

El otro gran protagonista será el descenso térmico.

Las máximas bajarán el miércoles en la mayor parte del país, de manera especialmente acusada en la mitad norte. En el Cantábrico, la caída podrá ser incluso notable.

El contraste será importante. Alicante alcanzará los 30 ºC y Murcia los 29 ºC, mientras que Oviedo se quedará en 19 ºC. León y Ávila apenas llegarán a 18 ºC y A Coruña rondará los 20 ºC.

En el Mediterráneo, donde el descenso será menor, Barcelona y Girona alcanzarán los 27 ºC, Valencia los 28 ºC y Tarragona los 25 ºC.

También refrescarán las noches. Las mínimas bajarán hasta 7 ºC en Ávila, 8 ºC en León y 9 ºC en Salamanca, frente a los 22 ºC previstos en Palma o los 20 ºC de Cádiz y Almería.

Bilbao: de 30 a 19 grados en apenas dos días

Uno de los cambios más acusados se producirá en Bilbao.

Después de rondar los 30 ºC este martes, la máxima bajará hasta 23 ºC el miércoles y se quedará en torno a 19 ºC el jueves y el viernes. En apenas 48 horas, por tanto, la temperatura diurna caerá alrededor de once grados.

A ese desplome térmico se sumará la lluvia. El miércoles será una jornada mucho más gris y húmeda, antes de que el tiempo comience a estabilizarse lentamente hacia el final de la semana.

La evolución será muy diferente en Valencia. Allí todavía se esperan 28 ºC el miércoles y 27 ºC el jueves, antes de una caída más marcada, hasta unos 21 ºC el viernes.

El jueves, el frío gana terreno en el norte

El descenso térmico continuará el jueves y será especialmente evidente en el norte, el nordeste y parte del interior oriental.

En algunos sectores, las máximas podrán bajar entre 6 y 9 grados respecto al miércoles. La sensación será claramente más otoñal, especialmente en el Cantábrico y el nordeste.

En cambio, el suroeste peninsular evolucionará en sentido contrario. Allí las temperaturas comenzarán a recuperarse ligeramente tras el descenso de los días anteriores.

La estabilidad empezará a ganar terreno

A partir del jueves irá imponiéndose poco a poco una situación más anticiclónica.

Todavía podrán producirse precipitaciones intensas en el extremo norte, Cataluña y Baleares, pero la tendencia general será hacia una disminución de la inestabilidad.

El viernes, las lluvias perderán extensión y el escenario será progresivamente más estable. Las temperaturas seguirán siendo frescas para la época en buena parte del país, aunque comenzarán a recuperarse de cara al fin de semana.