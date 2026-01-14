Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad
N/A
N/AN/A

No hay datos disponibles, activa la geolocalización de tu navegador.

Precip.:N/A
Humedad:N/A
Viento:N/A
N/A
N/AN/A
Sensación t.:N/A
Salida sol:N/A
Puesta sol:N/A

Datos ofrecidos por AEMET

La previsión

Roberto Brasero: "Llegamos al ecuador del invierno climatológico"

El jueves llega otro frente para dejarnos más frío, lluvias y nevadas en los próximos días. No será lo de las Navidades pero sí un tiempo más invernal que el de hoy… ¡como toca en estas fechas!

La previsi&oacute;n del 15 de enero

La previsión del 15 de eneroAntena 3 Noticias

Publicidad

Roberto Brasero
Publicado:

Otro nuevo frente entrará este jueves por Galicia y viene con fuerza. Se activarán avisos costeros de nivel naranja en el litoral gallego y tendremos también fuertes rachas de viento sur en Asturias, Cantabria, País Vasco y Pirineos además de en Galicia. Avanzará el frente a lo largo de la mañana por todo el noroeste peninsular aunque ya será por la tarde cuando lleguen las lluvias a la zona centro, Extremadura y Andalucía.

En el área mediterránea cuenten con más sol que nubes, sin precipitaciones, aunque también con nieblas que pueden ser persistentes en la isla de Mallorca. En Canarias, nuboso en el norte de las islas montañosas y muy soleado en el resto. Las temperaturas inician un nuevo descenso: bajarán este jueves las de primera hora, con heladas en las montañas y también en más zonas de la meseta sur, y bajarán las máximas por la tarde con un par de grados menos que hoy, salvo en Canarias y litoral mediterráneo donde no cambian.

Vuelven las nevadas

Con más frío a partir del jueves y de nuevo con nevadas que de momento regresan solo a zonas de montaña. Pero en la Comunidad de Madrid por ejemplo han activado el aviso amarillo (peligro bajo) para este jueves a partir de las 18:00 horas, por acumulación de nieve de 5 cm. en 24 horas, con una cota de nieve en torno a 1000 y 1200 metros: los acumulados se esperan en la zona de Somosierra según especifica el aviso.

Nevará en montañas de la mitad norte a partir de 1200/1500 metros con posibles acumulados significativos en puntos de la Cantábrica, Ibérica y Sistema Central. Durante el fin de semana seguirá bajando la cota de nieve. Para el sábado AEMET contempla nevada en cotas que irán desde los 500-700m en el Pirineo, donde se darán los mayores acumulados, a los 900-1300m en la cordillera cantábrica.

Y el domingo en el Sistema Ibérico e incluso en el noreste de la meseta norte podría nevar ya que la cota se situará en 900 metros al principio del día.

En el ecuador del invierno

Y hoy, 14 de enero, es el día en que hemos llegado al ecuador del invierno. Hablo del invierno climatológico, ese que se usa para los balances e informes climáticos y que es distinto al invierno astronómico que es el que conocemos todos habitualmente.

El invierno climatológico comienza el 1 de diciembre y termina el 28 de febrero. 90 días justos. Y hoy ya hemos llegado al día 45 de este invierno que se está portando como los inviernos de antes. Y así al menos seguirá en el inicio de su segunda mitad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

El Tiempo

La previsión del 15 de enero

Roberto Brasero: "Llegamos al ecuador del invierno climatológico"

La previsión de César Gonzalo

César Gonzalo: "Estamos entre frentes, no podemos guardar los paraguas porque mañana harán falta"

Roberto Brasero: "El miércoles habrá menos lluvia, pero más frío"

Roberto Brasero: "El miércoles habrá menos lluvia, pero más frío"

César Gonzalo
Lluvias en el oeste

César Gonzalo avisa que llega el segundo frente de la semana y que no será el último

Roberto Brasero avisa: "Llega una semana de frentes y más frío"
La previsión

Roberto Brasero avisa: "Llega una semana de frentes y más frío"

César Gonzalo
Lluvias en el oeste

Varios frentes dejarán lluvias en una semana sin frío extremo: la previsión de César Gonzalo

En Galicia se activan los avisos por fuerte viento, lluvia y oleaje intenso por la llegada de un sistema frontal. Las lluvias podrán rozar el oeste de Asturias y de León. En el resto se mantienen el tiempo estable en una tarde de grandes claros con suaves temperaturas que siguen subiendo ligeramente.

Imagen de Mercedes Martín, presentadora de El Tiempo.
La Previsión

Mercedes Martín: "Vienen días casi primaverales antes de un nuevo temporal a mitad de semana"

El norte ha rozado los 20 °C este domingo, pero la semana avanzará con frentes atlánticos, descenso térmico y nieve de nuevo en la montaña.

Imagen de Mercedes Martín.

Mercedes Martín: "Mañana domingo vuelve la calma y subirán las temperaturas"

Imagen de Mercedes Martín presentando El Tiempo.

Mercedes Martín: "Riesgo alto de aludes en el Pirineo tras la borrasca Goretti"

La borrasca Martinho deja intensas nevadas.

La borrasca Goretti deja lluvias, nevadas y un descenso térmico en gran parte de España

Publicidad