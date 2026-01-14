Roberto Brasero: "Llegamos al ecuador del invierno climatológico"

Otro nuevo frente entrará este jueves por Galicia y viene con fuerza. Se activarán avisos costeros de nivel naranja en el litoral gallego y tendremos también fuertes rachas de viento sur en Asturias, Cantabria, País Vasco y Pirineos además de en Galicia. Avanzará el frente a lo largo de la mañana por todo el noroeste peninsular aunque ya será por la tarde cuando lleguen las lluvias a la zona centro, Extremadura y Andalucía.

En el área mediterránea cuenten con más sol que nubes, sin precipitaciones, aunque también con nieblas que pueden ser persistentes en la isla de Mallorca. En Canarias, nuboso en el norte de las islas montañosas y muy soleado en el resto. Las temperaturas inician un nuevo descenso: bajarán este jueves las de primera hora, con heladas en las montañas y también en más zonas de la meseta sur, y bajarán las máximas por la tarde con un par de grados menos que hoy, salvo en Canarias y litoral mediterráneo donde no cambian.

Vuelven las nevadas

Con más frío a partir del jueves y de nuevo con nevadas que de momento regresan solo a zonas de montaña. Pero en la Comunidad de Madrid por ejemplo han activado el aviso amarillo (peligro bajo) para este jueves a partir de las 18:00 horas, por acumulación de nieve de 5 cm. en 24 horas, con una cota de nieve en torno a 1000 y 1200 metros: los acumulados se esperan en la zona de Somosierra según especifica el aviso.

Nevará en montañas de la mitad norte a partir de 1200/1500 metros con posibles acumulados significativos en puntos de la Cantábrica, Ibérica y Sistema Central. Durante el fin de semana seguirá bajando la cota de nieve. Para el sábado AEMET contempla nevada en cotas que irán desde los 500-700m en el Pirineo, donde se darán los mayores acumulados, a los 900-1300m en la cordillera cantábrica.

Y el domingo en el Sistema Ibérico e incluso en el noreste de la meseta norte podría nevar ya que la cota se situará en 900 metros al principio del día.

En el ecuador del invierno

Y hoy, 14 de enero, es el día en que hemos llegado al ecuador del invierno. Hablo del invierno climatológico, ese que se usa para los balances e informes climáticos y que es distinto al invierno astronómico que es el que conocemos todos habitualmente.

El invierno climatológico comienza el 1 de diciembre y termina el 28 de febrero. 90 días justos. Y hoy ya hemos llegado al día 45 de este invierno que se está portando como los inviernos de antes. Y así al menos seguirá en el inicio de su segunda mitad.

