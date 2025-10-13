Meteorología
La AEMET activa la alerta por lluvias, en directo: Aviso rojo en el litoral sur de Valencia y aviso naranja en Alicante, Castellón,Tarragona, Ibiza y Formentera
La semana arranca con avisos de nivel naranja que se extienden por todo el litoral mediterráneo, desde el norte de la provincia de Alicante hasta el sur de la provincia de Tarragona y también en Ibiza.
Publicidad
El fuerte temporal de lluvia que ha afectado este fin de semana a varias provincias de España ha dejado numerosas incidencias. Se va la DANA pero en la jornada de este lunes continuarán las lluvias en varias provincias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso en el litoral sur de Valencia por lluvias de 100 litros por metro cuadrado en una hora.
Para este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología ha adelantado a las 14.00 horas de este lunes el aviso naranja en Ibiza y Formentera.
Según ha informado en su web, las lluvias podrían dejar hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y actualmente la probabilidad de que se registren estas precipitaciones oscila entre el 40 y el 70%, con un nivel de riesgo importante. Los primeras informaciones apuntan a que el aviso naranja finalizará a medianoche. También está activado a partir de las 14.00 horas y hasta la medianoche de hoy el aviso amarillo por lluvias y tormentas en todas las zonas de Mallorca.
Será por tanto otro lunes pasado por agua, con riesgo en el Mediterráneo, pero también en el interior de la Península. A lo largo de la jornada, las tormentas podrían ser fuertes, de nuevo, en la Comunidad Valenciana, pero también en Baleares y Cataluña.
Una masa de aire frío ampliará este lunes la inestabilidad creada por la DANA Alice a Castilla-La Mancha, donde habrá precipitaciones, pero irán a menos con el paso de las horas. Por su parte, en el norte, el sol será el protagonista.
[H2:Balance fin de semana ]]
El sur de Tarragona ha vivido una de las noches más terroríficas de los últimos años. La DANA Alice descargó con intensidad sobre las comarcas del Montsià, Baix Ebre, Baix Camp, Terra Alta y Ribera d’Ebre, dejando tras de sí numerosas carreteras cortadas, calles anegadas y centenares de vecinos evacuados.
En varios municipios, como La Ràpita o Amposta, el agua superó el metro de altura y arrastró coches, contenedores y mobiliario urbano.
En Tarragona 18 personas han tenido que ser atendidas por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), una de ellas en estado grave y 17 con heridas leves.
Entre las 17:30 horas de ayer domingo y las 7:00 de la mañana de este lunes, los Bomberos de la Generalitat han atendido 340 avisos, la mayoría concentrados en las comarcas de Tarragona del Montsià (284) y el Baix Ebre (55), las más castigadas por las precipitaciones torrenciales.
En toda la provincia catalana, se ha enviado una alerta a los móviles, el agua obligó a cortar la AP-7 entre entre Ulldecona y Freginals (Montsià) y la conexión ferroviaria entre Valencia y Barcelona también tuvo que ser suspendida con unos 3.000 trenes afectados.
Después de esta situación, la atención sigue pendiente en los cielos de las comunidades en las que ha llovido violentamente durante estos días, pero también la inestabilidad se sigue detenidamente desde otras zonas de nuestro país.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Más Noticias
- DANA Alice: fin de semana aún con lluvias muy fuertes en el este, advierte Mercedes Martín
- Roberto Brasero alerta de "lluvias torrenciales y avisos rojos por la DANA Alice": ¿Cuándo afloja el temporal?
- Peligro extremo en el Mediterráneo: César Gonzalo avisa que el temporal se alargará hasta el domingo
Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.
La AEMET activa la alerta por lluvias, en directo: Gandia registra más de 100 litros en una hora por lluvias torrenciales
Las lluvias de esta mañana en la comarca de La Safor (Valencia) han alcanzado valores de intensidad torrencial. En Gandia se han recogido 120 l/m², 102de ellos en apenas una hora.
También se han superado los 100 l/m² en Benirredrà y los 80 l/m² en Benifairó de la Valldigna. La línea de Cercanías C-1 está interrumpida entre Gandia y Xeraco por acumulación de agua.
La AEMET activa la alerta por lluvias, en directo: Diana Morant pide “máxima precaución” ante las lluvias en Valencia
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones ante el temporal en el litoral sur de Valencia. Desde Ponferrada, durante una convención sobre emergencia climática, ha pedido “escuchar a la comunidad científica” y asumir los efectos del cambio climático en la planificación política.
La AEMET activa la alerta por lluvias, en directo: Aviso rojo por lluvias en el litoral sur de Valencia
La AEMET mantiene el aviso rojo en el litoral sur de Valencia por precipitaciones muy intensas, con acumulaciones de hasta 180 l/m² en 12 horas. También hay aviso naranja en el resto del litoral de la Comunitat, con especial atención al interior sur de Valencia y Castellón.
La AEMET activa la alerta por lluvias, en directo: Mensaje de alerta a móviles en el litoral sur de Valencia
Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado el sistema Es-Alert. Se ha enviado un mensaje a móviles del litoral sur de Valencia, zona con aviso rojo, recomendando evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables y buscar pisos superiores en caso de necesidad.
La AEMET activa la alerta por lluvias, en directo: Illa traslada apoyo a los municipios afectados en Cataluña
El president de la Generalitat catalana, Salvador Illa, se ha reunido con alcaldes de los municipios afectados por las lluvias en el sur de Cataluña. Ha asegurado que “responderemos a sus demandas” y ha pedido precaución, ya que “el episodio no ha terminado”.
La AEMET activa la alerta por lluvias, en directo: Mazón convoca reunión urgente del Consell por el aviso rojo en Valencia
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, preside esta tarde una reunión extraordinaria del Consell por el aviso rojo en el litoral sur de Valencia. Ha aclarado que se trata de un aviso por observación, no por anticipación: “No es un aviso de previsión sino por observación, lo que ha trasladado Aemet”.
La AEMET activa la alerta por lluvias, en directo: nueva oleada de tormentas prevista
Emergencias ha anunciado la activación de alerta naranja para lunes, abarcando el litoral valenciano, el interior de Valencia y sur de Alicante, dada la continuidad del temporal y las tormentas esperadas. También se ha decretado aviso amarillo por lluvia o tormentas en otras provincias como Castellón.
La AEMET activa la alerta por lluvias, en directo: Efectos locales: inundaciones y cortes de vías confirmados
Las lluvias han provocado inundaciones en zonas de costa e interior, además de cortes puntuales en carreteras locales, según reportes oficiales. En el litoral de Valencia y sur de Alicante se han activado avisos extremos de riesgo por tormentas severas
La AEMET activa la alerta por lluvias, en directo: Protección Civil envía alertas masivas para Alicante
Protección Civil ha enviado un aviso masivo a móviles en la provincia de Alicante usando el sistema Es‑Alert, alertando sobre precipitaciones intensas esperadas para este viernes. Se advierte especial atención a ramblas y zonas proclives a inundación.
La AEMET activa la alerta por lluvias, en directo: Así evoluciona el temporal
La nueva actualización del temporal.
La AEMET activa la alerta por lluvias, en directo: 30,40 l/m² caen en La Torre y 29 l/m² en Parque de Cabecera (València)
Durante la madrugada, la precipitación acumulada en pedanías valencianas ha sido significativa: 30,40 l/m² en La Torre y 29 l/m² en el Parque de Cabecera. Son valores que reflejan la intensidad del episodio en la capital valenciana.
La AEMET activa la alerta por lluvias, en directo: Alarma en Cullera y Sueca por inundaciones
Las tormentas han causado inundaciones en municipios como Cullera y Sueca, según reportes de prensa. En la Ribera del Júcar, numerosas calles se han visto anegadas y el agua ha entrado en locales bajos. Se advierte a la población que evite zonas inundables y siga las indicaciones de Protección Civil.
La AEMET activa la alerta por lluvias, en directo: En Alicante, aviso naranja por lluvias extremadamente intensas
En la provincia de Alicante, AEMET ha activado hoy un aviso naranja por precipitaciones intensas, especialmente en el litoral sur. Se esperan acumulaciones muy elevadas en pocas horas, lo que eleva el riesgo de inundaciones locales
La AEMET activa la alerta por lluvias, en directo: Alerta naranja continúa en Valencia y Castellón
El sistema de emergencias ha recordado que la alerta naranja por lluvia y tormentas sigue vigente para gran parte del litoral de Valencia y el interior de Castellón.
También hay lluvias torrenciales en el Litoral sur de Valencia que entrarán en vigor hasta las 14:59. Se pueden acumular más de 100 mm en una hora.[
La AEMET activa la alerta por lluvias, en directo: DANA “Alice” descarga más de 145 l/m² en Llutxent
El episodio de lluvias provocado por la DANA llamada “Alice” ha dejado registros históricos en municipios como Llutxent, con más de 146,4 litros por metro cuadrado en un solo día. Otras localidades del valle de Albaida han superado los 100 l/m².
Las lluvias han sido muy intensas en lapsos cortos y han provocado cortes de caminos rurales e inundaciones puntuales en L’Olleria, Bocairent y zonas de riesgo.
La AEMET activa la alerta por lluvias, en directo: 936 incidencias por lluvias en la Comunitat Valenciana
Desde el jueves 9 de octubre, el teléfono 112 ha gestionado 936 incidentes relacionados con lluvias en la Comunidad Valenciana.
La provincia de Valencia concentra la mayoría, con 582 eventos; Alicante suma 237; Castellón 73, y 44 incidentes no se han atribuido a una provincia.
Según Irene Rodríguez, secretaria autonómica de Emergencias, ninguno de los incidentes ha sido de gravedad. Aun así, hay alerta naranja activa para el litoral valenciano y el interior de la provincia.
La AEMET activa la alerta por lluvias, en directo: Lluvias torrenciales en el Litoral sur de Valencia
Lluvias torrenciales en el Litoral sur de Valencia que entrarán en vigor hasta las 14:59. Se pueden acumular más de 100 mm en una hora.
La AEMET activa la alerta por lluvias, en directo: También hay avisos naranjas
Los avisos naranjas se mantienen activos, como hasta ahora, en el litoral norte de Valencia y de Alicante por 60 litros acumulados en una hora y 140 en doce horas, y todo el litoral de Castellón por lluvias acumuladas de 40 litros en una hora, y por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes en el litoral norte de Alicante y el litoral de Castellón y Valencia.
La AEMET activa la alerta por lluvias, en directo: Aviso rojo en el sur de Valencia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso en el litoral sur de Valencia por lluvias de 100 litros por metro cuadrado en una hora
Publicidad