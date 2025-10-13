La AEMET activa la alerta por lluvias, en directo: Aviso rojo en el litoral sur de Valencia y aviso naranja en Alicante, Castellón,Tarragona, Ibiza y Formentera

El fuerte temporal de lluvia que ha afectado este fin de semana a varias provincias de España ha dejado numerosas incidencias. Se va la DANA pero en la jornada de este lunes continuarán las lluvias en varias provincias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso en el litoral sur de Valencia por lluvias de 100 litros por metro cuadrado en una hora.

Para este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología ha adelantado a las 14.00 horas de este lunes el aviso naranja en Ibiza y Formentera.

Según ha informado en su web, las lluvias podrían dejar hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y actualmente la probabilidad de que se registren estas precipitaciones oscila entre el 40 y el 70%, con un nivel de riesgo importante. Los primeras informaciones apuntan a que el aviso naranja finalizará a medianoche. También está activado a partir de las 14.00 horas y hasta la medianoche de hoy el aviso amarillo por lluvias y tormentas en todas las zonas de Mallorca.

Será por tanto otro lunes pasado por agua, con riesgo en el Mediterráneo, pero también en el interior de la Península. A lo largo de la jornada, las tormentas podrían ser fuertes, de nuevo, en la Comunidad Valenciana, pero también en Baleares y Cataluña.

Una masa de aire frío ampliará este lunes la inestabilidad creada por la DANA Alice a Castilla-La Mancha, donde habrá precipitaciones, pero irán a menos con el paso de las horas. Por su parte, en el norte, el sol será el protagonista.

El sur de Tarragona ha vivido una de las noches más terroríficas de los últimos años. La DANA Alice descargó con intensidad sobre las comarcas del Montsià, Baix Ebre, Baix Camp, Terra Alta y Ribera d’Ebre, dejando tras de sí numerosas carreteras cortadas, calles anegadas y centenares de vecinos evacuados.

En varios municipios, como La Ràpita o Amposta, el agua superó el metro de altura y arrastró coches, contenedores y mobiliario urbano.

En Tarragona 18 personas han tenido que ser atendidas por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), una de ellas en estado grave y 17 con heridas leves.

Entre las 17:30 horas de ayer domingo y las 7:00 de la mañana de este lunes, los Bomberos de la Generalitat han atendido 340 avisos, la mayoría concentrados en las comarcas de Tarragona del Montsià (284) y el Baix Ebre (55), las más castigadas por las precipitaciones torrenciales.

En toda la provincia catalana, se ha enviado una alerta a los móviles, el agua obligó a cortar la AP-7 entre entre Ulldecona y Freginals (Montsià) y la conexión ferroviaria entre Valencia y Barcelona también tuvo que ser suspendida con unos 3.000 trenes afectados.

Después de esta situación, la atención sigue pendiente en los cielos de las comunidades en las que ha llovido violentamente durante estos días, pero también la inestabilidad se sigue detenidamente desde otras zonas de nuestro país.

