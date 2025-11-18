Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Descenso térmico

Tenemos nieve a la vista, de momento hoy las temperaturas empiezan a bajar

Saldo en puntos de Almería, Melilla, Baleares donde se pueden producir algunas tormentas, en el resto tendremos tiempo estable. Acompañado de fuertes rachas de viento en Girona y con cielos nubosos en el Cantábrico oriental. En el resto predominarán los grandes claros, con permiso de las nieblas de primera hora. Las temperaturas empiezan a bajar en la mitad norte, en el resto apenas cambian en este martes.

César Gonzalo en Espejo Público.

Tenemos nieve a la vista, de momento hoy las temperaturas empiezan a bajar | antena3.com

Publicidad

César Gonzalo
Publicado:

Comienzan a bajar las temperaturas. Hoy de momento en la mitad norte, será a partir de mañana cuando el descenso sea más generalizado y palpable, con la llegada de la masa de origen ártico que irrumpirá en nuestro país.

¿Qué cabe esperar del temporal?

Nos vamos a encontrar con temperaturas de duro invierno durante los peores días de este episodio, entre el jueves y el viernes. A primera hora, con heladas generalizadas en el interior, fuertes en el norte. Por la tarde con máximas que apenas pasarán de los 8ºC en el centro. Además, el viento del norte soplará con fuerza, dejando mala mar en Galicia, el Cantábrico y norte del litoral mediterráneo. Asimismo, esperamos nevadas. El corto recorrido sobre el mar de la masa de origen ártico, seca en su origen, aportará la humedad suficiente para dejar lluvias y con este ambiente frío por tanto nevadas.

Nevadas a la vista

Hoy no hay que contar con ellas. Mañana llegan las primeras de este episodio, con una cota de nieve que irá bajando para situarse entorno los 1.100m en el norte. Con nevadas en la cordillera Cantábrica y los Pirineos. Podrán ser abundantes en el interior de Asturias y norte de León. De cara al jueves se extenderán a las sierras del centro. Podrá nevar en zonas altas de Segovia, Ávila, Soria, La Rioja y el norte de la Comunidad de Madrid. En el norte seguirá nevando, por tanto, será donde más espesor ser pueda acumular. Llegando a alcanzar el medio metro en cumbres. A partir del sábado será cuando la cota de nieve comience a ascender, y las nevadas a remitir.

Martes estable

Mientras tanto en este martes, tendremos un día con estabilidad. Únicamente se mantiene la previsión de tormentas, en Almería, costa de Murcia y Baleares. No se puede descartar que caigan algunas gotas en el litoral de Alicante y de Cataluña durante la tarde. Los cielos nubosos se mantendrán en el norte de Canarias y en el Cantábrico oriental. Nubosidad acumulada por el viento del norte, que alcanzará rachas fuertes en el norte del País Vasco, Cantabria, valle del Ebro y Girona. En el resto tendremos un día de cielos despejados, con tan solo algunas nubes acumuladas en zonas de montaña.

Primera bajada

Las temperaturas máximas bajan en la mitad norte. Con registros que no pasarán de los 8ºC en Burgos, Segovia y Pamplona; De los 13º en Madrid, Zaragoza, Lugo, La Rioja y Cuenca. En el resto apenas cambiarán, pero está claro que seguirán bajando durante los próximos días. Empiezan los primeros efectos de la masa de aire ártico que está en camino.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

El Tiempo

César Gonzalo en Espejo Público.

Tenemos nieve a la vista, de momento hoy las temperaturas empiezan a bajar

Roberto Brasero

El aviso de Roberto Brasero: "Una masa de aire ártico nos trae un verdadero adelanto invernal"

Una masa de origen polar nos dejará un adelanto invernal tras la marcha de las lluvias

Una masa de origen polar nos dejará un adelanto invernal tras la marcha de las lluvias

La borrasca Claudia da tregua tras su fuerte paso por Andalucía, Extremadura y el sur de Portugal
BORRASCA CLAUDIA

La borrasca Claudia da tregua tras su fuerte paso por Andalucía, Extremadura y el sur de Portugal

Una mujer muerta y 28 heridos, entre ellos cuatro españoles, por los fuertes vientos de la borrasca Claudia en el sur de Portugal
BORRASCA CLAUDIA

La borrasca Claudia deja un muerto y 28 heridos en Portugal, entre ellos cuatro españoles, y múltiples incidentes en Reino Unido

El paso de la Borrasca Claudia deja 19 provincias y Ceuta en alerta por lluvias, tormentas, viento y oleaje
BORRASCA CLAUDIA

La borrasca Claudia golpea la Península: Huelva en nivel 1 de emergencia tras el desbordamiento en Nerva y 19 provincias en alerta

El servicio Emergencias 112 de Andalucía ha gestionado ya 627 incidencias en la región desde el comienzo del paso de la borrasca Claudia, centrándose la mayoría de ellas en las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz.

Borrasca Claudia en Andalucía
Borrasca Claudia

La borrasca Claudia deja más de 500 incidencias en Andalucía y activa avisos naranjas por lluvia

Emergencias 112 coordina anegaciones, caídas de árboles y cortes de carretera en varias provincias mientras Aemet mantiene el riesgo por precipitaciones intensas en Huelva, Sevilla y Cádiz.

Roberto Brasero avisa del brusco cambio de tiempo tras la borrasca Claudia

"De la lluvia al frío polar", Roberto Brasero avisa del brusco cambio de tiempo tras la borrasca Claudia

Aurora boreal

Las imágenes que deja la tormenta solar en España: auroras boreales en Extremadura o Cataluña

Borrasca Claudia

Lo peor de la borrasca Claudia recae sobre Ávila y Cáceres: el río Tormes se desborda a su paso por El Barco

Publicidad