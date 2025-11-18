Tenemos nieve a la vista, de momento hoy las temperaturas empiezan a bajar

Comienzan a bajar las temperaturas. Hoy de momento en la mitad norte, será a partir de mañana cuando el descenso sea más generalizado y palpable, con la llegada de la masa de origen ártico que irrumpirá en nuestro país.

¿Qué cabe esperar del temporal?

Nos vamos a encontrar con temperaturas de duro invierno durante los peores días de este episodio, entre el jueves y el viernes. A primera hora, con heladas generalizadas en el interior, fuertes en el norte. Por la tarde con máximas que apenas pasarán de los 8ºC en el centro. Además, el viento del norte soplará con fuerza, dejando mala mar en Galicia, el Cantábrico y norte del litoral mediterráneo. Asimismo, esperamos nevadas. El corto recorrido sobre el mar de la masa de origen ártico, seca en su origen, aportará la humedad suficiente para dejar lluvias y con este ambiente frío por tanto nevadas.

Nevadas a la vista

Hoy no hay que contar con ellas. Mañana llegan las primeras de este episodio, con una cota de nieve que irá bajando para situarse entorno los 1.100m en el norte. Con nevadas en la cordillera Cantábrica y los Pirineos. Podrán ser abundantes en el interior de Asturias y norte de León. De cara al jueves se extenderán a las sierras del centro. Podrá nevar en zonas altas de Segovia, Ávila, Soria, La Rioja y el norte de la Comunidad de Madrid. En el norte seguirá nevando, por tanto, será donde más espesor ser pueda acumular. Llegando a alcanzar el medio metro en cumbres. A partir del sábado será cuando la cota de nieve comience a ascender, y las nevadas a remitir.

Martes estable

Mientras tanto en este martes, tendremos un día con estabilidad. Únicamente se mantiene la previsión de tormentas, en Almería, costa de Murcia y Baleares. No se puede descartar que caigan algunas gotas en el litoral de Alicante y de Cataluña durante la tarde. Los cielos nubosos se mantendrán en el norte de Canarias y en el Cantábrico oriental. Nubosidad acumulada por el viento del norte, que alcanzará rachas fuertes en el norte del País Vasco, Cantabria, valle del Ebro y Girona. En el resto tendremos un día de cielos despejados, con tan solo algunas nubes acumuladas en zonas de montaña.

Primera bajada

Las temperaturas máximas bajan en la mitad norte. Con registros que no pasarán de los 8ºC en Burgos, Segovia y Pamplona; De los 13º en Madrid, Zaragoza, Lugo, La Rioja y Cuenca. En el resto apenas cambiarán, pero está claro que seguirán bajando durante los próximos días. Empiezan los primeros efectos de la masa de aire ártico que está en camino.

