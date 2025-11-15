La borrasca Claudia deja un muerto y 28 heridos en Portugal, entre ellos cuatro españoles, y múltiples incidentes en Reino Unido

La borrasca Claudia está golpeando fuerte en el sur de Portugal, dejando una víctima mortal y al menos 28 heridos, entre ellos cuatro españoles, portugueses y británicos. Los fuertes vientos han llegado a provocar el derrumbe del techo de un restaurante y graves daños en un camping de Albufeira.

El comandante regional del Algarve de la Aurotidad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), Vitor Vaz Pinto, ha confirmado en una rueda de prensa que dos de los heridos se encuentran en estado grave. Las personas afectadas tienen edades comprendidas entre los 6 y los 85 años.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha expresado su solidaridad con los familiares de la fallecida, que se trata de una mujer británica de 84 años. La víctima ha muerto este sábado en el camping de la Albufeira por el impacto del viento extremo. También deseó una "pronta recuperación a los ciudadanos heridos".

Cuatro españoles entre los heridos

La ANEPC ha confirmado a EFE que cuatro españoles han resultado heridos en el mismo camping donde ha muerto la turista británica. Tres de ellos ya han sido dados de alta, mientras que un hombre permanece ingresado en el Hospital de Faro tras resultar herido "ligero". Los heridos españoles tienen entre 9 y 54 años.

En total, la borrasca Claudia ha dejado 28 heridos en la turística zona de Albufeira, afectando también a establecimientos y alojamientos cercanos.

Más víctimas por el temporal

A lo largo de la semana, la borrasca también se ha cobrado víctimas. El jueves, dos personas murieron en Seixal, en el área metropolitana de Lisboa, tras inundarse la vivienda en la que se encontraban.

El temporal ha provocado también deslizamientos de tierra, caídas de árboles e inundaciones en distintas zonas del país. Las autoridades mantienen la alerta activa: se espera que el mal tiempo continúe hasta, al menos, la madrugada del lunes.

En España también ha habido una víctima mortal a causa de los fuertes vientos que ha traído consigo la borrasca Claudia. Durante la tarde de este viernes, un joven de 22 años murió después de que cayera una palmera sobre su coche mientras conducía en Torrevieja, provocando su fallecimiento casi inmediato.

Reino Unido, en riesgo por inundaciones

Reino Unido es otro de los países donde está azotando el temporal. Lo peor está en Gales y en el sur de Inglaterra, donde los servicios de emergencias han tenido que atender más de 200 avisos y alertas por riesgo de inundación. La agencia Ambiental de Inglaterra ha comunicado que una veintena de viviendas han sufrido inundaciones a causa de la borrasca Claudia, incluyendo zonas de Cumbria, donde ya habían sufrido inundaciones previas.

El responsable de turno de inundaciones de la EA, Joe Cuthbertson, ha emitido un comunicado lamentando la situación: "Lamentamos profundamente las inundaciones sufridas en los últimos días. Si bien solo han afectado a un pequeño número de viviendas, no deja de ser devastador para quienes se han visto perjudicados".

Gales se está llevando una gran parte de las consecuencias del paso de la borrasca. En la zona de Monmouth, al sur, se ha declarado un "incidente grave", y el Gobierno regional ha pedido a los vecinos que eviten cualquier tipo de desplazamiento para poder despejar las carreteras y ayudar a las labores de los servicios de emergencia.

Además, Laura Anne Jones, diputada del partido Reform Uk en el Parlamento galés, ha informado en su cuenta de X de cortes de luz en Monmouth y que los damnificados han sido evacuados al polideportivo de la localidad. También ha alentado a la población a realizar donaciones para "quienes no tuvieron tiempo de recoger sus pertenencias".

Medios británicos alertan de la situación, y muchos usuarios han compartido imágenes de coches, casas y negocios sumergidos en el agua, así como efectivos atravesando las calles para rescatar a las personas aisladas por las inundaciones.

