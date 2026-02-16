No hay datos disponibles, activa la geolocalización de tu navegador.
Tiempo estable
El anticiclón aleja las borrascas, las lluvias solo se esperan en el norte
Lunes de avisos activos por viento en el este, aunque no será tan fuerte como el del fin de semana. Por lluvias en el extremo norte, y por densa calima en Canarias. En el resto el sol será el protagonista cuanto más nos acerquemos al sur. Las temperaturas vuelven a subir ligeramente en el sur.
Esta semana podemos olvidar los nombres de borrascas, no tendremos a las de gran impacto recorriendo nuestro país. El anticiclón ha regresado, aunque de momento con cierta timidez. Por eso los frentes atlánticos sí rozarán el norte, y puntualmente entre el miércoles y jueves recorrerán el interior. Aunque las lluvias que se esperan serán débiles no tendrán nada que ver que lo que hemos vivido durante los últimos días.
Descanso en el surAsí se presentan los próximos días en el sur del país, secos. En cambio, durante este lunes los avisos por lluvias regresan a Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. En estas regiones se podrán acumular más de 60 litros/m2 en 12 horas. Las precipitaciones mucho más débiles, sí podrán aparecer en el norte de Castilla y León, de Navarra y en La Rioja. En el resto predominarán los grandes claros, mezclados con nubosidad más abundante en la mitad norte. El viento podrá alcanzar rachas fuertes, no huracanadas como las del fin de semana. Con avisos que alcanzan el nivel naranja en el prelitoral de Tarragona, por rachas de más de 90 km/h. En nivel amarillo encontramos la Comunidad Valenciana, Aragón, resto de Cataluña, sur de Andalucía y Melilla. Además, se espera mala mar en las costas del norte y del sureste. Todo esto con temperaturas máximas en ligera subida, salvo en Canarias donde será más pronunciada por la llegada de calima.
Polvo del Sáhara
En las islas Canarias el viento del domingo pierde fuerza. La novedad será la presencia de calima, que en el Archipiélago hoy activa los avisos de AEMET. Porque empeorará la calidad del aire, y además disminuirá la visibilidad, especialmente en zonas de medianías. Este polvo en suspensión procedente del Sáhara seguirá mañana en las islas. Disminuirá durante el miércoles en el archipiélago, pero podrá alcanzar en menor concentración el este de la península.
Se cuela un frente
Precisamente, el miércoles será cuando al anticiclón 'se le cuele' un frente atlántico, extendiendo las precipitaciones al interior. No serán lluvias abundantes, pero en zonas de montaña del norte y centro, dejará una jornada con lluvia débil. Incluso de nevadas a partir de los 1.400 metros, además vendrán acompañadas de fuertes rachas de viento. Será la excepción de la semana, después las altas presiones se afianzan para dejarnos tiempo totalmente estable durante el fin de semana. Eso sí, con temperaturas menos suaves, más frías que las que tendremos en los primeros días de la semana.
