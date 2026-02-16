El anticiclón aleja las borrascas, las lluvias solo se esperan en el norte

Esta semana podemos olvidar los nombres de borrascas, no tendremos a las de gran impacto recorriendo nuestro país. El anticiclón ha regresado, aunque de momento con cierta timidez. Por eso los frentes atlánticos sí rozarán el norte, y puntualmente entre el miércoles y jueves recorrerán el interior. Aunque las lluvias que se esperan serán débiles no tendrán nada que ver que lo que hemos vivido durante los últimos días.

Descanso en el sur

Polvo del Sáhara

Así se presentan los próximos días. En cambio, durante este lunes los avisos por lluvias regresan a. En estas regiones se podrán acumular más de. Las precipitaciones mucho más débiles, sí podrán aparecer en el norte de Castilla y León, de Navarra y en La Rioja. En el resto predominarán los grandes claros, mezclados con nubosidad más abundante en la mitad norte. Elpodrá alcanzar, no huracanadas como las del fin de semana. Conen el prelitoral de, por rachas de más de. En nivelencontramos la, resto de, sur de. Además, se espera mala mar en las costas del norte y del sureste. Todo esto con, salvo en Canarias donde será más pronunciada por la llegada de calima.

En las islas Canarias el viento del domingo pierde fuerza. La novedad será la presencia de calima, que en el Archipiélago hoy activa los avisos de AEMET. Porque empeorará la calidad del aire, y además disminuirá la visibilidad, especialmente en zonas de medianías. Este polvo en suspensión procedente del Sáhara seguirá mañana en las islas. Disminuirá durante el miércoles en el archipiélago, pero podrá alcanzar en menor concentración el este de la península.

Se cuela un frente

Precisamente, el miércoles será cuando al anticiclón 'se le cuele' un frente atlántico, extendiendo las precipitaciones al interior. No serán lluvias abundantes, pero en zonas de montaña del norte y centro, dejará una jornada con lluvia débil. Incluso de nevadas a partir de los 1.400 metros, además vendrán acompañadas de fuertes rachas de viento. Será la excepción de la semana, después las altas presiones se afianzan para dejarnos tiempo totalmente estable durante el fin de semana. Eso sí, con temperaturas menos suaves, más frías que las que tendremos en los primeros días de la semana.

