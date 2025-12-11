Mercedes Martín: "Llega Emilia, una nueva borrasca de gran impacto este fin de semana"

Hoy el día está siendo tranquilo, con tiempo estable y temperaturas altas para diciembre. Pero, a partir de mañana, el paso de un frente dejará lluvias, con precipitaciones que serán fuertes en Andalucía. Durante el fin de semana, la inestabilidad se trasladará al área mediterránea, donde podrían ser localmente intensas, acompañadas de calima.

Las temperaturas serán suaves para la época del año; no hará frío intenso. En Canarias, desde el viernes se esperan lluvias, con nevadas en las cumbres y rachas fuertes de viento.

Viernes

A partir de esta madrugada las lluvias llegarán a Galicia. El frente que ha entrado hoy a última hora avanzará durante el viernes por amplias zonas y dejará precipitaciones a su paso. Las más abundantes se esperan en la mitad oeste, sobre todo en áreas de montaña de la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central. En Huelva, Cádiz y Málaga también serán intensas, y allí ya se han activado los avisos por tormentas desde mañana a primeras horas.

También lloverá en la zona centro y en el este peninsular, aunque allí serán más ocasionales. La cota de nieve estará en torno a los 1.400 m en el norte y 1.600 m en el centro.

Las temperaturas diurnas serán, en general, algo más bajas. En el norte se moverán entre los 8 y 17 ºC, con valores de 8 ºC en León, 10 ºC en Zamora, 11 ºC en Valladolid, 12 ºC en Burgos, 13 ºC en Oviedo y 17 ºC en Bilbao y Girona.

En el centro, Madrid y buena parte de Castilla-La Mancha rondarán los 11–13 ºC, mientras que en Andalucía los termómetros marcarán entre 14 y 19 ºC, destacando los 19 ºC de Almería y los 17 ºC de Málaga.

En el Mediterráneo, las máximas serán suaves: 17 ºC en Barcelona, 16 ºC en Valencia, 18 ºC en Alicante y 19 ºC en Palma.

En Canarias, el ambiente será más cálido, con 21 ºC en Santa Cruz de Tenerife y 22 ºC en Las Palmas de Gran Canaria. En las islas lloverá especialmente en las más montañosas, sin descartar nevadas en las cumbres de Tenerife. En las occidentales se esperan las rachas de viento más intensas.

Fin de semana

Para el sábado se formará en el golfo de Cádiz una nueva baja, la borrasca Emilia -la quinta de gran impacto de la temporada-, que después se desplazará hacia el norte de África. Esta situación mantendrá la inestabilidad en el suroeste de Andalucía y en Canarias. En las islas se esperan chubascos fuertes, con tormentas y nieve por encima de los 2.000 metros, además de rachas de viento muy intensas y temperaturas más bajas. La inestabilidad continuará también durante la jornada del domingo.

Tanto el sábado como el domingo, la mayor probabilidad de chubascos se concentrará en el arco mediterráneo, “desde Tarragona hasta Cádiz, pasando por la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y el este y sur de Andalucía”, según ha confirmado el portavoz de AEMET, Rubén del Campo. También se producirán chubascos en Ceuta y Melilla, en algunos casos localmente intensos.

El sábado podría llover también, de forma más esporádica, en zonas del centro y del sur peninsular, mientras que en el norte el ambiente será más estable.

Las temperaturas experimentarán ligeros ascensos y descensos según zonas, con heladas débiles en áreas de montaña. En puntos de Andalucía y del área mediterránea se superarán los 20ºC dejando un ambiente muy suave para estas fechas.

