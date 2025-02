Roberto Brasero anuncia que "vuelven las grullas": ¿cambia el tiempo?

Este viernes vuelven a subir las temperaturas. Tanto las nocturnas como las diurnas. A primera hora hará menos frío que hoy y la heladas se limitarán al Pirineo y puntualmente a otros entornos de montaña de la mitad norte. Tendremos nieblas a primera hora en Castilla y León y los valles de Extremadura y las nubes seguirán circulando por Galicia y el Cantábrico con lluvias débiles en general más probables en el noroeste gallego.

En el resto de España predominará el sol con temperaturas diurnas que también serán más altas que las de hoy y por la tarde llegaremos a 15º en Madrid, 17º en Cáceres, 18º en Ciudad Real y en Logroño, 20º en Córdoba y en Bilbao, 23º en Valencia y 24º en Murcia.

Fin de semana con más nubes

El sábado aumentarán las nubes por el oeste peninsular y podría llover en Canarias. Se esperan fuertes rachas de viento, de componente sur en Galicia y de norte en el archipiélago canario. Por otra parte también tendremos cielos nubosos en zonas del este debido a los vientos húmedos que llegarán desde el Mediterráneo y que pueden convertirse en nubes en zonas de de Cataluña, Castellón y Baleares o incluso remontar por el bajo Ebro.

En el resto de España que es la mayoría el tiempo será estable, bastante soleado, y con temperaturas similares a las del viernes. Es decir, sin mucho frío a primera hora y bastante suaves por la tarde, salvo en esas zonas del norte del Mediterráneo donde bajarán con la humedad del levante. Para el domingo hay todavía cierta incertidumbre en el pronóstico.

Este frente que el sábado entra por Galicia podría dejar algunas lluvias débiles en Galicia, el oeste de castilla y León y norte de Extremadura y otros puntos del sistema central. Sin embargo el frente se irá deshaciendo a medida que se vaya desplazando hacia el este por lo que las lluvias podrían durar poco.

Y en el resto de la península y Baleares, aunque se vaya nublando, no debería llover. Tampoco ya en Canarias, donde tendríamos intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve. Y en general, cálidas temperaturas para la fecha que oscilarán entre los 11º de Lugo como la máxima más baja y los 24º de Murcia como la más alta prevista. En Albacete tendrán 21º, y lo digo porque tal día como hoy de 1983 llegaron a los -16º en la capital manchega y -15º tuvimos en Vitoria. Aquel 13 de febrero estábamos viviendo una intensa ola de frío. Este año en esta fecha destacará precisamente porque no lo tenemos. Y en el cielo madrileño esta tare ya he visto que regresaban las grullas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com