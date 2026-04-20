Roberto Brasero anuncia para esta semana "calor, calima y tormentas"

Este domingo ya registraron temperaturas muy altas en Canarias con casi 38º en la Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, o 36º en Arucas, en Tenerife. Hoy lunes ya han bajado las temperaturas en el archipiélago canario y donde siguen muy elevada es en el Valle del Guadalquivir, Extremadura y el interior de Valencia donde pasamos de los 30º en este 20 de abril de 2026. Hace justo tres años en el 2023, las temperaturas fueran todavía más elevadas. El martes seguirán subiendo y será el día más caluroso de esta semana

El días más caluroso de la semana

Este martes hará más calor. Subirán las mínimas de primera hoy y subirán las máximas de por la tarde, salvo en el entorno del Golfo de Valencia donde bajarán. Un calor que no viene solo porque iremos notando la entrada de calima, polvo en suspensión. en los cielos del oeste peninsular que irá acompañando unas nubes altas que atravesará la península hacia el este. Eso aumentará la sensación de bochorno con unas máximas ya de por si elevadas, como los 34º de máxima que se esperan en Badajoz o los 35º a la sombra en Sevilla. Esto será un récord para este día: En Sevilla un 21 de abril nunca se han superado los 31º. Además en Ciudad Real, Granada o Zaragoza llegamos a 32º, en Bilbao y Logroño la máxima prevista es 31º y en Pamplona podríamos llegar a 30º.

Más tormentas

Eso sí, el calor propiciará que se puedan generar nuevas tormentas de cara a la tarde como las que estamos teniendo hoy en zonas de Aragon, por ejemplo. Para el martes las más fuertes se esperan en zonas el Cantábrico oriental y alto Ebro. Tenemos ahora mismo ya previstos avisos de nivel amarillo en el País Vasco por tormentas para el martes, pero también pueden darse en Cantabria, Navarra, La Rioja y quizá ya no tan fuertes en Galicia, el norte de Burgos, Pirineos y el Valle del Ebro, aquí sobre todo con fuertes rachas de viento. En zonas de Extremadura y Jaén también puede darse alguna tormenta seca. EN el resto es poco probable y en Canarias nubes en el norte de las islas.

Próximos días

El miércoles bajarán las temperaturas en el norte y oeste de la península, descenso además que será notable en el Cantábrico. A pesar de ello, se seguirán superando los 30° en el este peninsular, donde ese día todavía subirán. Las tormentas serán menos frecuentes que el día anterior, pero también podrían darse en zonas de montaña del nordeste, sobre todo en el entorno del sistema ibérico y de los Pirineos.

El jueves habrá un descenso térmico notable en el área mediterránea y Baleares, pero subirán en el resto del territorio, superándose los 30° de nuevo en el centro y en el sur peninsular. Y de nuevo con posibles tormentas, sobre todo en el oeste de la península, de nuevo localmente fuertes. Continuará estos días la calima o polvo en suspensión sobre la península. En Canarias seguirán los cielos nubosos y lluvias débiles en el norte del archipiélago, y más despejado el resto. A partir del viernes hay incertidumbre en el pronostico. Ahora mismo nos pinta tormentas en la mitad oeste y norte peninsular, pero veremos cómo va evolucionando la semana

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