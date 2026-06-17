Mercedes Martín: "Nuevo episodio de calor extremo que podría convertirse en la primera ola de calor del verano"

Las temperaturas se dispararán durante los próximos días en gran parte de España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de la llegada de un episodio de calor muy intenso, persistente y de gran extensión geográfica que, de mantenerse las previsiones actuales, podría convertirse en la primera ola de calor del verano de 2026.

El ascenso térmico ya ha comenzado a notarse, pero será durante el fin de semana cuando alcance su máxima intensidad. Los valores se situarán entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual para estas fechas en amplias zonas del país, con anomalías que podrían superar los 10 grados en algunos puntos de la mitad norte peninsular.

El calor se dejará sentir tanto de día como de noche. A partir del sábado, los termómetros rebasarán los 35 °C de forma generalizada y los 40 °C en amplias zonas del interior. Las noches tampoco ofrecerán demasiado alivio. Las llamadas noches tropicales, con mínimas que no descienden de los 20 °C, se extenderán por buena parte de la Península y Baleares. En algunos puntos del Mediterráneo y de la mitad sur, incluso podrían registrarse mínimas superiores a los 25 °C, las conocidas como noches tórridas.

Mapa de temperaturas mínimas | Antena 3 Noticias

El domingo, la jornada más extrema

La situación alcanzará su punto álgido el domingo. Ese día, se prevé que se superen los 38°C en gran parte del territorio y que numerosas ciudades superen los 40-41 °C.

Entre las zonas más afectadas figuran el valle del Ebro, el centro peninsular y amplias áreas de la mitad sur. Ciudades como Toledo, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Sevilla, Badajoz o Granada podrían superar esa barrera. También destaca la previsión para el Cantábrico oriental, donde localidades como Bilbao podrían alcanzar los 42 °C, una cifra excepcional para esta región.

Madrid tampoco quedará al margen y podría rozar los 40 °C durante el fin de semana. En el litoral mediterráneo, las temperaturas serán algo más contenidas gracias a las brisas marinas. Sin embargo, la elevada humedad incrementará la sensación de bochorno.

Calor persistente y riesgo de ola de calor

La duración del episodio aún está sujeta a cierta incertidumbre. Aun así, AEMET señala que, por la intensidad de las temperaturas, su persistencia y la amplia extensión geográfica afectada, existen altas probabilidades de que acabe siendo catalogado como ola de calor.

Con pequeñas variaciones, el ambiente extremadamente cálido podría mantenerse hasta mediados de la próxima semana. Aunque entre el lunes y el martes se espera un ligero descenso térmico en el extremo norte peninsular, la previsión más probable apunta a que el calor intenso continúe en buena parte del país al menos hasta el jueves 25 de junio.

Tormentas fuertes antes del episodio más cálido

Antes de que el calor alcance su máxima intensidad, durante los próximos días todavía podrán formarse tormentas localmente fuertes en la Meseta Norte, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y los Pirineos.

Estas tormentas podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy intensas de viento, especialmente en Galicia, Castilla y León y otras áreas montañosas del norte peninsular.

Mapa jueves | Antena 3 Noticias

Canarias, al margen por ahora

Mientras la Península y Baleares encaran este episodio de calor extremo, Canarias continuará durante los próximos días bajo la influencia de los vientos alisios. Las temperaturas se mantendrán suaves y sin cambios significativos, aunque no se descarta que comiencen a ascender a principios de la próxima semana.

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